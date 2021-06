Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna in Italia alle patch di maggio 2021

Samsung Galaxy A42 5G si sta aggiornando anche in Italia con le patch di maggio 2021: i dettagli da conoscere.

Segnaliamo ai possessori italiani un Galaxy A42 5G che è tempo di aggiornamenti.

Samsung Galaxy A42 5G nuovo firmware disponibile in Italia: i dettagli sull’aggiornamento

Infatti Samsung ha iniziato a rilasciare pure in Italia il nuovo firmware seriale A426BXXU2BUE1 scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware basato su Android 11 ha lo scopo principale (se non unico) di installare le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di maggio 2021.

Per quanto riguarda le novità delle patch di maggio 2021 ci sono importanti miglioramenti a livello di sicurezza.

Google su Android ha risolto tre vulnerabilità di livello critico, oltre a dozzine di falle di livello alto, medio e moderato.

Samsung di suo ha risolto 23 vulnerabilità individuate nel proprio software (personalizzazione e applicazioni).

Tra le più importanti vulnerabilità risolte da Samsung nella patch di maggio 2021 troviamo:

l’installazione arbitraria di app in Knox Core;

il bypass dell’autenticazione in S Secure;

il reindirizzamento Intent in Secure Folder e altro ancora.

Oltre a questo è stato risolto il grave problema di sicurezza che riguardava i modem Qualcomm, che permetteva a malintenzionati di registrare le chiamate telefoniche.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento controllate manualmente su impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare consigliamo di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy A42 5G, e ricordatevi di iniziare la procedura di installazione solo se la batteri ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via