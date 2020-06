Samsung Galaxy A42 il prossimo smartphone 5G economico è in arrivo

Il Samsung Galaxy A42 secondo recenti rumors dovrebbe diventare di fatto lo smartphone 5G più economico dell’azienda coreana per inizio 2021.

Molti di voi sapranno già che Samsung sta aumentando il numero di dispositivi con tecnologia mobile 5G nella fascia “media” del mercato.

Sono infatti usciti di recente i Galaxy A51 5G e i Galaxy A71 5G in Europa, e nuovi rumors affermano che potrebbe uscire addirittura a breve pure un Galaxy A51S 5G.

Ebbene tutti questi smartphone hanno però un prezzo di vendita superiore ai 450-500 euro, quindi si tratta di una fascia “media” per gli smartphone 5G ma non troppo economica per l’utente medio.

Samsung lancerà sul mercato un nuovo smartphone 5G economico ad inizio 2021: il Galaxy A42 5G

Samsung sta lavorando però ad un nuovo smartphone 5G più economico, che secondo recenti rumors dovrebbe fare il suo debutto ad inizio 2021.

Si tratterebbe del Galaxy A42 5G, con seriale aziendale SM-A426B, di cui però non abbiamo ancora dettagli tecnici.

I rumors affermano che il modello A42 uscirà sul mercato anche nella sua variante 4G, che dovrebbe avere addirittura 128GB di memoria interna base.

Sarebbe un passo in avanti importante, considerato che l’attuale Galaxy A41 ne ha solo 64GB.

Non ci resta che aspettare nuove e più dettagliate informazioni su questo futuro smartphone 5G economico di Samsung.

