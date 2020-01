Samsung Galaxy A50 e Galaxy A40: Android 10 è in fase di sviluppo

Alcune fonti affermano che Samsung ha iniziato a sviluppare la rom basata su Android 10 per gli smartphone Galaxy A50 e Galaxy A40: i tempi dell’aggiornamento.

I più informati sapranno benissimo che Samsung ha già iniziato a rilasciare l’aggiornamento finale ad Android 10 già a fine 2019 per alcuni dispositivi top di gamma.

Infatti i Galaxy S10 e i Galaxy Note 10 hanno già ricevuto la nuova interfaccia Samsung One Ui 2.0 con l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google anche in Italia.

Di recente si è aggiunto pure il Galaxy Note 9, che sta ricevendo in Germania e per i beta tester la versione finale di Android 10.

Galaxy A50 e Galaxy A40: Samsung ha iniziato a sviluppare la rom con Android 10

Oggi abbiamo nuove informazioni sul fatto che Samsung abbia effettivamente iniziato a lavorare alla rom di Android 10 destinata a due smartphone di fascia media: il Galaxy A50 e il Galaxy A40.

IL Galaxy A50 è sicuramente considerato dall’azienda coreana un dispositivo importante dato che è un best seller di Samsung nella fascia media del mercato.

Per questo pare che l’azienda asiatica abbia deciso di anticipare i tempi per lo sviluppo di Android 10 per questo smartphone, insieme al modello A40.

Sapevamo, secondo una recente e ufficiale road-map, che il Galaxy A50 e il Galaxy A40 saranno aggiornati ad Android 10 a partire dal mese di marzo 2020.

Sembra quindi che Samsung voglia mantenere a tutti i costi questa promessa e per questo si è già messa al lavoro per completare la rom Android 10 entro i tempi prestabiliti.

Al momento possiamo solo aspettare e vedere se alla fine il colosso coreano rispetterà i tempi prestabiliti, sempre se non si creino situazioni negative (bug inattesi) che dilazioneranno i tempi di rilascio del nuovo software.

Fonte: Via