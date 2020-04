Samsung Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G arrivano in Europa: il prezzo in UK

Samsung inizierà a commercializzare in Gran Bretagna i Galaxy A51 5G e i Galaxy A71 5G: ecco il prezzo in sterline e quanto potrebbero costare in Europa (Euro).

Con l’evolversi dei paesi che hanno lanciato la connettività 5G, Samsung sta iniziando a sviluppare un numero sempre maggiore di smartphone android che supportano tale tecnologia.

Oltre ai dispositivi destinati alla fascia top di gamma, sul mercato sono spuntati anche nuovi smartphone di fascia “più economica” come i Galaxy A51 5G e i Galaxy A71 5G.

Samsung Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G arrivano in Europa: ecco il prezzo di listino in Gran Bretagna

I due nuovi smartphone sono stati presentati qualche giorno fa per il mercato Americano, e queste sono le loro principali caratteristiche hardware.

Oggi dopo l’annuncio della loro commercializzazione negli USA, Samsung Gran Bretagna ha ufficializzato i modelli A51 5G e A71 5G.

Sfortunatamente non c’è ancora una data esatta di commercializzazione, nel comunicato si parla di “prossimi mesi”, ma almeno abbiamo un prezzo di riferimento.

Il Samsung Galaxy A71 5G sarà commercializzato ad un prezzo di listino pari a 519 sterline inglesi che al cambio attuale fanno circa 590 euro.

Invece il Samsung Galaxy A51 5G avrà un prezzo di listino in UK di 429 sterline inglesi che al cambio attuale fanno circa 477 euro.

In Italia sono già presenti in commercio le versioni LTE 4G dei Galaxy A51 e del Galaxy A71, e questo è un dato molto utile dato che sappiamo quanto costano di listino: 479 euro il primo e 379 euro il secondo.

Possiamo quindi farci in idea del possibile prezzo di vendita dei nuovi smartphone 5G di Samsung se arriveranno in Italia.

Sulla carta le versioni 5G dei rispettivi A51 e A71 dovrebbero venire a costare intorno ai 100-120 euro in più rispetto alla versione LTE 4G.

Sfortunatamente questa è solo una nostra supposizione, considerato il fatto che al momento no c’è ancora nessun comunicato ufficiale da parte di Samsung Italia.

Vedremo se nelle prossime settimane avremo notizie più chiare in merito.

Fonte: Samsung Gran Bretagna