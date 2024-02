Samsung Galaxy A51, Galaxy Tab S6 e Galaxy A01 fine supporto Android

Galaxy A51 4G e 5G, Galaxy Tab S6 Wi-Fi e LTE e Galaxy A01: Samsung ha terminato il loro supporto software Android.

Samsung ha aggiornato di recente il proprio sito dedicato ai bollettini di sicurezza e nella lista dei dispositivi che possono essere aggiornati sono stati esclusi due smartphone e un tablet.

Si tratta del tablet Galaxy Tab S6, sia versione Wi-Fi che LTE, degli smartphone Galaxy A51 (4G e 5G) e del Galaxy A01 tutti usciti sul mercato nel corso del 2019 o inizio 2020.

Galaxy A51, Galaxy Tab S6 e Galaxy A01 niente più supporto software da parte di Samsung: che succede ora?

Va specificato subito che anche se Samsung ha terminato il supporto software, tutti questi dispositivi continueranno a funzionare senza problemi.

Di fatto non riceveranno più patch di sicurezza del sistema operativo Android o eventuali nuove funzionalità software. Al massimo Samsung rilascerà solo fix per gravi problemi che devono essere rilasciati per il corretto uso del dispositivo.

Quindi se non utilizzate gli smartphone o i tablet per attività che implicano l’utilizzo di dati personali importanti come ad esempio a scopo lavorativo, home banking etc, non dovreste cambiare il dispositivo se lo reputate ancora adatto alle vostre necessità.

In caso contrario diventa consigliabile la loro sostituzione entro i prossimi 6-12 mesi.

Infatti non ricevendo più patch di sicurezza potrebbero risultare vulnerabili a specifici attacchi informatici.

Detto questo vi ricordo che i Galaxy Tab S6 sono usciti sul mercato ad agosto 2019 con il sistema operativo Android Pie 9.0 e sono stati aggiornati fino ad Android 12.0.

Sono quindi 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo ed oltre quattro anni di supporto software/sicurezza.

Sottolineiamo che i Galaxy Tab S6 Lite (2020) usciti a maggio 2020 riceveranno ancora aggiornamenti di sicurezza per un po’ di tempo.

Anche i Tab S6 Lite (2022) usciti fino a maggio 2022 saranno supportati fino al 2026-2027.

I Galaxy A51 sono usciti a dicembre 2019 con Android 10 e sono stati aggiornati ad Android 13: 3 anni di aggiornamenti OS e 4 anni di supporto software.

Infine i Galaxy A01 usciti sul mercato a gennaio 2020 con Android 10 sono stati aggiornati ad Android 13.

Anche per loro 3 anni di aggiornamenti OS e 4 anni di supporto software completo.

Samsung quindi ha pienamente rispettato la politica aggiornamenti di questi dispositivi usciti prima del 2022.

Quest’ultima è cambiata successivamente dato che adesso la fascia medio-bassa ha supporto fino a 5 anni e non più 4.

Fonte: Notizia Ufficiale

