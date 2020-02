Samsung Galaxy A51 primo aggiornamento in Italia: le novità

Samsung aggiorna in Italia il nuovo Galaxy A51 con nuove patch di sicurezza e miglioramenti per la fotocamera: i dettagli da conoscere.

Se avete acquistato di recente un Samsung Galaxy A51 SM-A515F No Brand, vi segnaliamo che da poche ore è disponibile al download un primo aggiornamento firmare.

Samsung Galaxy A51 si aggiorna in Italia a febbraio 2020: ecco le novità da conoscere

Il firmware in questione ha seriale A515FXXU1ASL6 e si basa sul sistema operativo Android 10 con interfaccia Samsung One Ui 2.0.

Da quello che sappiamo il nuovo firmware è scaricabile tramite la classica interfaccia OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o la banda 3G-4G dello smartphone.

La patch ha un peso di circa 240 megabyte e come già accennato ha due scopi principali:

Installare nuove patch di sicurezza per il sistema operativo Android;

Migliorare la stabilità della fotocamera.

Per quanto riguarda le patch di sicurezza, vengono quelle rilasciate da Google nel mese di dicembre 2019, quindi siamo un po’ in ritardo rispetto alla media di altri smartphone venduti da Samsung.

Da ricordate che queste patch contengono fix a 6 importanti falle di sicurezza individuati nel sistema operativo Android, oltre a questo vengono risolti circa due dozzine di problemi di rischio alto e moderato.

Interessante sapere che Samsung ha risolto anche 13 falle di sicurezza individuate nella sua interfaccia One Ui.

Le più importanti sono quelle che riguardavano una falla di sicurezza nella schermata di sblocco del telefono, e una che riguardava la connettività Bluetooth.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamento.

Prima di installare la nuova patch è consigliabile effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy A51

Inoltre è bene iniziare la procedura solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Per i più esperti, che sanno come effettuare il flash di rom su smartphone android, c’è la possibilità di scaricare il Firmware integrale A515FXXU1ASL6 per Samsung Galaxy A51 SM-A515F No Brand da questo LINK.