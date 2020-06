Samsung Galaxy A51s 5G individuato con Snapdragon 765G su GeekBench

Nel database del famoso Benchmark per dispositivi mobili, GeekBench, è stato individuato il presunto Samsung Galaxy A51s 5G che utilizzerà lo Snapdragon 765G.

A maggio di quest’anno erano comparse le prime voci di corridoio riguardo ad una versione s dell’attuale Galaxy A71, con codice aziendale SM-A716V, che doveva essere lanciata sul mercato USA tramite l’operatore Verizon.

Samsung Galaxy A51s compare su GeekBench: cosa sappiamo? I primi dettagli

Oggi sul database di GeekBench è comparso il suo presunto fratello minore, ovvero il Galaxy A51s 5G.

Il dispositivo ha seriale SM-A516V e dovrebbe uscire sul mercato con il chipset Snapdragon 765G.

Su GeekBench oltre al chipset, è stata svelata la memoria ram pari a 6GB e il sistema operativo, Android 10.

Per i più curiosi il presunto Galaxy A51s 5G ha raggiunto un punteggio in modalità single core pari a 624, e un punteggio in modalità multi-core pari a 1924.

Altri siti di certificazione hanno certificato la presenza di questo A51S 5G: Wifi Alliance (Wifi Dual Band) e NFC forum.

Non si sa ancora quali saranno le principali caratteristiche degli altri componenti hardware di questa nuova variante S del Galaxy A51 5G.

Si presuppone che Samsung oltre al chipset migliorerà la qualità generale delle fotocamere per differenziare i due prodotti sul mercato.

Ancora non sappiamo se questo A51s 5G sarà un esclusiva per il mercato USA o arriverà anche in Europa: staremo a vedere.