Samsung Galaxy A52 5G aggiornamento Android 14 iniziato in Europa

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 14 con ONE UI 6.0 per il Galaxy A52 5G in Europa: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Se possedete un Galaxy A52 5G è possibile che nei prossimi giorni riceviate la notifica di aggiornamento per la versione software ONE UI 6.0 basata su Android 14.

Lo smartphone infatti ha iniziato ad aggiornarsi in Europa tramite la classica modalità OTA (over the air).

Samsung Galaxy A52 5G è tempo di Android 14 con ONE UI 6.0: aggiornamento partito

Il nuovo aggiornamento firmware seriale A526XXU5FWL1 è scaricabile tramite OTA ed ha un peso di circa 2.2GB.

Oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, vengono pure installate le patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2023.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di installare il nuovo software (trattandosi di una nuova versione del sistema operativo), vi consigliamo di:

effettuare il backup completo, o comunque dei dati più importanti che sono salvati nella memoria del vostro Galaxy A52 5G liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 5-6GB devono essere liberi) iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria segna un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Vi segnaliamo che questo dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento disponibile per il sistema operativo destinato ai Galaxy A52 5G.

Infatti lo smartphone è uscito sul mercato nel mese di marzo del 2021 con Android 11, e con Android 14 ha ricevuto il suo terzo aggiornamento complessivo.

Dato che Samsung supporta questo smartphone per 3 anni di aggiornamenti e 4 anni di supporto software, Android 14 è l’ultima versione.

Il Galaxy A52 5G comunque continuerà a ricevere patch di sicurezza e fix bugs per tutto il 2024 e parte del 2025.

ONE UI 6.0: quali novità noterete su Galaxy A52 5G?

Con l’arrivo di Android 14 gli utenti potranno sfruttare anche nuove funzionalità introdotte con la ONE UI 6.0.

Tra le più importanti vi ricordiamo un miglioramento dell’interfaccia, un nuovo font (carattere), varie modifiche all’interfaccia utente nell’app Impostazioni, il nuovo controller multimediale, nuove opzioni di personalizzazione della schermata di blocco, cambiamenti nell’interfaccia della fotocamera e nuove funzionalità nell’app Galleria.

Oltre a questo tutte le principali applicazioni stock di Samsung saranno aggiornate e migliorate/ottimizzate per Android 14.

