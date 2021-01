Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy A72 5G si mostrano in immagini render ufficiose

Mostrate in due immagini render 3D ufficiose il design dei prossimi Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy A72 5G: ecco i dettagli.

Si susseguono i rumors e le informazioni su due nuovi smartphone di fascia medio-alta che Samsung dovrebbe presentare sul mercato entro la fine del primo trimestre 2021.

Stiamo parlando delle versione 4G e 5G dei Galaxy A52 e Galaxy A72.

Samsung Galaxy A52 5G e Galaxy A72 5G mostrano il loro design in immagini render ufficiose: i dettagli

Aspettando l’annuncio ufficiale, oggi l’informatore molto famoso Evan Blass, alias @evleaks, ha diffuso sul web due immagini render 3D che mostrano il design dei due nuovi smartphone in versione 5G.

Il primo render mostra il Galaxy A52 5G che dal punto di vista del design è simile al suo predecessore, ovvero il Galaxy A51 5G.

Frontalmente il design non cambia quasi per nulla, con la presenza di un display con forellino in alto al centro per la fotocamera anteriore.

Posteriormente la differenza si può notare nel modulo fotografico, ovvero più nello specifico su come vengono posizionati i vari sensori fotografici e sulla forma dello stesso modulo.

Samsung in questo caso ha aggiornato il design del modulo fotografico rendendolo più simile a quello dei suoi ultimi dispositivi top di gamma.

L’altra immagine render mostra il Samsung Galaxy A72 5G, ma sfortunatamente in questo caso solo nella sua parte frontale.

Anche per il modello A72 5G troviamo il forellino in alto al centro nel display, design che ormai l’azienda coreana sta applicando alla maggior parte dei suoi ultimi smartphone.

Nonostante i due dispositivi non sono stati ancora annunciati, un rumors di un paio di giorni fa indicava già il loro presunto prezzo in Europa.

