Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna alla ONE UI 4.1 basata su Android 12

Il Samsung Galaxy A52 5G ha iniziato a ricevere l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 4.1 basata sul sistema operativo Android 12: ecco i dettagli.

Prosegue il processo di aggiornamento di Samsung all’interfaccia ONE UI 4.1 per un numero crescente di smartphone ex top di gamma e di fascia media e media Alta.

Oggi tocca al Galaxy A52 5G che tramite la classica modalità OTA (over the air) sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy A52 5G: iniziato il rilascio dell’aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12

Il firmware in questione ha seriale A526BXXU1CVC4 e si sta diffondendo in diversi paesi dell’unione europea.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento sul vostro Galaxy A52 5G, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone; iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le principali novità introdotte con la nuova interfaccia ONE UI 4.1 basata su Android 12 sul Galaxy A52 5G?

Sfortunatamente l’A52 5G non rientra nella lista degli smartphone Galaxy che riceveranno le nuove funzionalità della fotocamera viste sui Galaxy S22.

Queste funzioni infatti sono destinate solo agli ex top di gamma e non alla fascia media o media alta.

Invece gli utenti potranno notare questi cambiamenti interessanti:

l’integrazione live di Google Duo

Object Eraser (nuova funzione in galleria per la modifica delle immagini)

Quick Share (nuovo sistema di condivisione facilitato)

l’integrazione grammaticale nella tastiera Samsung

la nuova versione di Virtual RAM eccetera

