Samsung Galaxy A52 5G si aggiorna con l’interfaccia ONE UI 3.1.1

Samsung ha rilasciato un recente aggiornamento contenente la nuova interfaccia ONE UI 3.1.1 per il Galaxy A52 5G: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Prosegue il processo di aggiornamento all’ultima versione della ONE UI da parte di Samsung per tutti i suoi più recenti smartphone di fascia medio-alta fino ai top di gamma.

Di recente infatti la gamma Galaxy S21, i Galaxy S20, S10, Galaxy Note 20 e Note 10 hanno ricevuto la ONE UI 3.1.1 basata sul sistema operativo Android 11.

Alla lista di questi dispositivi si è aggiunto da poco pure il Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A52 5G sta ricevendo il nuovo aggiornamento basato sulla ONE UI 3.1.1 con Android 11: i dettagli

Infatti lo smartphone ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento firmware seriale A526BXXU1AUH5.

L’aggiornamento in questione ha un peso di circa 800 megabyte e può essere scaricato tramite la classica modalità OTA (over the air).

Considerato che l’aggiornamento è disponibile da poco, potrebbero volerci ancora una o due settimane prima che tutti i Galaxy A52 5G (compresi quelli venduti in Italia) ricevano la notifica di aggiornamento.

Per questo vi suggeriamo di controllare manualmente l’arrivo della notifica all’interno del centro aggiornamento dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Dal punto di vista delle novità la nuova interfaccia ONE UI 3.1.1 apporta questi cambiamenti:

un’interfaccia utente migliorata;

la nuova modalità per andare a dormire;

la protezione da tocco accidentale;

una nuova versione dell’app meteo;

le animazioni e i menu a comparsa si caricano più velocemente;

l”applicazione fotocamera è stata migliorata.

Oltre a questo vengono installate le patch di sicurezza relative al mese di agosto 2021: per quest’ultime, se volete conoscere i dettagli, vi rimandiamo al nostro precedente articolo.

