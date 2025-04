Samsung Galaxy A52, A72 e Galaxy A32 fine supporto Android

Samsung ha terminato il supporto agli smartphone della serie Galaxy A72, Galaxy A52 e Galaxy A32 (4G e 5G): ecco quello che dovete conoscere.

Se possedete un Galaxy A52 4G o 5G, o un Galaxy A32 (4G e 5G) o un Galaxy A72 4G forse è iniziato il periodo di decidere se cambiare il telefono con un nuovo smartphone: Samsung ha infatti terminato il loro supporto software.

Galaxy A52, Galaxy A32 e A72 è terminato il supporto software da parte di Samsung: cosa accade adesso?

Partiamo dicendo fin da subito che non ci sono grandi allarmismi, anche se Samsung li ha cancellati dalla lista degli smartphone aggiornabili.

Infatti lo smartphone anche se ha terminato il supporto software continuerà a funzionare tranquillamente.

Tutti coloro che però stanno utilizzando questi smartphone per attività che riguardano l’utilizzo di dati personali importanti (come ad esempio home banking, acquisti online, documenti di lavoro etc.), potrebbero iniziare ad un piano di sostituzione del telefono entro i prossimi 6-8 mesi al massimo.

Di fatto senza ulteriori patch di sicurezza Android il sistema operativo, ma anche il software/hardware nativo di questi smartphone, potrebbe essere soggetto ad attacchi informatici da parte di malintenzionati che sfruttano le falle.

Quindi per cercare una buona offerta vi consigliamo di visitare il nostro canale Telegram HWBrain, dove potete trovare giornalmente offerte e coupon su smartphone (ma anche altri prodotti di elettronica).

Se invece utilizzate questi smartphone per attività più tranquille come la navigazione web, la visione di video, scatti fotografici, semplici chiamate telefoniche o messaggistica, il cambio del telefono dipenderà solo dalle vostre esigenze.

Finché lo smartphone sarà adeguato al vostro utilizzo non vi consigliamo di cambiarlo.

Vi ricordiamo infine la vita commerciale dei Galaxy A32, Galaxy A52 (4G e 5G) e del Galaxy A72 4G

Tutti gli smartphone in questione sono usciti ad inizio 2021 (febbraio-marzo) con il sistema operativo Android 11 e come da politica di Samsung hanno ricevuto 3 aggiornamenti principali fino ad Android 14.

L’azienda ha poi mantenuto la promessa di rilasciare patch di sicurezza per almeno 4 anni, patch che come detto sono terminate ad aprile 2025.

Fonte: Notizia ufficiale

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard