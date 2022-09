Samsung Galaxy A52: Android 13 beta pubblica con ONE UI 5.0 rilasciata

Samsung ha iniziato a rilasciare la beta pubblica di Android 13 con interfaccia ONE UI 5.0 per i Galaxy A52: ecco le restrizioni conosciute al momento.

Dalla Corea del Sud sono arrivate interessanti notizie che riguardano in via indiretta anche in possessori italiani di un Samsung Galaxy A52.

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare la prima beta pubblica dell’aggiornamento ad Android 13 con ONE UI 5.0 per questo smartphone.

Va subito detto che al momento la beta pubblica è limitata ad un solo paese: l’India.

Gli utenti residenti in India potranno di fatto partecipare alla beta pubblica cliccando sul banner informativo presente all’interno dell’applicazione Samsung Members.

Dopo l’avvenuta registrazione, in caso di accettazione gli utenti inscritti potranno scaricare la nuova versione Beta tramite la classica modalità OTA (over the air):

Il nuovo firmware beta pubblico ha seriale A525FXXU4ZVIC/A525FODM4ZVIC/A525FXXU4ZCIB, ha un peso di circa 2GB e contiene al suo interno anche le patch di sicurezza di ottobre 2022.

E’ stato rilasciato pure il change-log ufficiale, decisamente molto lungo che può essere riassunto brevemente in queste principali novità:

nuove opzioni di colore per temi dinamici,

supporto per widget impilabili,

nuovi gesti per video a schermo diviso,

miglioramenti per l’app “I miei file”,

miglioramenti dell’app della fotocamera

aggiornamenti vari alle applicazioni native di Samsung (Health, Knox, Notes, Internet) eccetera.

Questo è un segnale importante che ci fa capire che Samsung potrebbe iniziare a rilasciare l’aggiornamento ad Android 13 finale con ONE UI 5.0 entro la fine del 2022 anche per alcuni dispositivi di fascia media.

Vi avevamo infatti informati in un passato articolo forse anche il Galaxy A53 5G dovrebbe ricevere l’aggiornamento prima del 2023.

