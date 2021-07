Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 stanno ricevendo l’aggiornamento patch agosto 2021

I Galaxy A52 e Galaxy A72 sono tra i primi smartphone di Samsung a ricevere l’aggiornamento con le nuove patch di agosto 2021: i dettagli.

Ancora una volta Samsung evidenzia le proprie capacità organizzative rilasciando sui propri smartphone, anche prima della stessa Google, le nuove patch di agosto 2021.

I dispositivi coinvolti sono i Galaxy A52 e i Galaxy A72 con tecnologia mobile 4G che si stanno aggiornando in Europa.

Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72 si aggiornano alle patch di agosto 2021: ecco i dettagli

Più nel dettaglio i modelli A52 stanno ricevendo il nuovo firmware seriale A525FXXU3AUG4 in Russia, Ucraina, Germania Kazakistan.

Invece il modello A72 sta ricevendo il firmware seriale A725FXXU3AUG2 in Russia e Ucraina.

Entrambi i firmware sono basati sul sistema operativo Android 11 con ONE UI 3.1 e sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air).

Considerato che l’aggiornamento è iniziato da poco, potrebbero volerci ancora alcuni giorni (al massimo un paio di settimane) prima che i Galaxy A52 e Galaxy A72 venduti in Italia ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare è consigliabile:

Effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità sappiamo che entrambi i nuovi firmware installano le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google (e integrate da Samsung) del mese di agosto 2021.

Non conosciamo nel dettaglio quali falle di sicurezza sono state risolte, dato che l’azienda coreana non ha ancora rilasciato il bollettino ufficiale dei cambiamenti.

Sappiamo che oltre alle patch di sicurezza aggiornate, sul modello A72 sono stati apportati:

miglioramenti a Quick Share, Gallery, Camera;

miglioramenti sulla qualità delle chiamate e sul riconoscimento facciale;

è stata introdotta l’opzione per visualizzare le immagini rimasterizzate.

Sui modelli A52 invece:

Algoritmo e stabilità di carica della batteria migliorati

La stabilità della fotocamera è stata migliorata.

Fonte: Via 1 e Via 2