Samsung Galaxy A52 in immagini dal vivo: conferme su tre caratteristiche importanti

Svelate alcune immagini dal vivo e della scatola di vendita del prossimo Samsung Galaxy A52 versione 4G: confermate tre caratteristiche hardware importanti.

Sul web oggi sono state diffuse alcune immagini dal vivo e della scatola di vendita del prossimo Samsung Galaxy A52 nella sua variante con connettività 4G, confermando passati rumors.

Samsung Galaxy A52: la versione 4G ripresa in immagini dal vivo svela tre caratteristiche principali

Tra queste caratteristiche hardware ne troviamo tre interessanti:

display Amoled a 90Hz; presenza dello stabilizzatore ottico dell’immagine nella fotocamera principale; certificazione resistenza all’acqua e sporcizia in generale.

Le foto del prodotto appena tolto dalla scatola indicano infatti la presenza di un Display Infinity O con tecnologia Amoled che avrà la frequenza di aggiornamento impostata fino a 90Hz.

La versione con connettività 5G sembra invece che avrà una frequenza di aggiornamento massima a 120Hz.

C’è inoltre da sottolineare che la fotocamera principale del Galaxy A52 5G utilizzerà un sensore fotografico da 64MP, e sarà aiutato dalla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Di fatto il modello A52 è il primo della gamma Galaxy A di fascia media che implementerà questa tecnologia, almeno per quanto sappiamo al momento (c’è ancora il Galaxy A72 in arrivo).

Infine, ma non meno importante, torna pure la certificazione IP67 su un dispositivo di fascia media di Samsung: il modello A52 sarà quindi resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Le immagini al momento non ci rivelano altro, ma sappiamo da passati rumors che il dispositivo dovrebbe utilizzare come chipset lo Snapdragon 720G, un processore con una potenza più che adeguata per gestire i contenuti con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Vi ricordo poi che secondo passati rumors la versione 4G del Galaxy A52 dovrebbe avere un prezzo di listino in Europa a partire da 349 euro.

Fonte: Via