Samsung Galaxy A52S 5G 6-128GB in offerta Black Friday al prezzo di 339,90 euro (No Coupon)

In offerta Black Friday il Samsung Galaxy A52S 5G da 6GB di ram e 128GB di memoria interna, NO Brand, con garanzia Italia 2 anni: i dettagli.

Per chi non lo sapesse ancora, giusto un paio di settimane fa Samsung ha annunciato la versione “aggiornata” del suo Galaxy A52 5G, ovvero il Galaxy A52S con processore e ricarica rapida più veloce.

Non conoscete il Samsung Galaxy A52S 5G? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy A52S 5G 6-128GB: ecco dove acquistarlo in offerta Black Friday a 339,90 euro versione No Brand con garanzia Italia 2 anni

Se volete risparmiare sul prezzo di listino dello smartphone pari a 469,99 euro vi segnaliamo quest’offerta:

Samsung Galaxy A52S 5G 6-128GB colore verde menta al prezzo di 339,99 euro seguendo questo LINK https://ebay.us/Xo87Je.

Dettagli su spedizioni, e garanzia.

Entrambi i dispositivi sono venduti con spedizione da Italia, che prevede la consegna tramite corriere in 2 giorni lavorativi dopo il pagamento dell’ordine.

Questi smartphone sono NO Brand, ovvero non sono personalizzati lato software da un’operatore telefonico (TIM, Vodafone etc).

Lo smartphone è EUROPA, ovvero ha rom con supporto all’italiano, ha i servizi e le App Google, c’è il supporto ufficiale agli aggiornamenti OTA, ci sono le Bande LTE 4G e 5G compatibili con quelle in Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

Godono di 2 anni di garanzia Italia presso il rivenditore o 2 anni Samsung Europa direttamente dal produttore.

Inoltre ci sono 30 giorni per il rimborso e il venditore paga le spese di restituzione.