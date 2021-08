Samsung Galaxy A52S 5G con Snapdragon 778G: svelato il prezzo in Europa

Svelato il presunto prezzo di vendita del prossimo Samsung Galaxy A52S 5G che utilizzerà il chipset Snapdragon 778G: ecco i dettagli trapelati.

Samsung sta già pensando di inserire una versione aggiornata e potenziata del Galaxy A52, modello che è uscito a marzo di quest’anno e che si sta comportando bene sul mercato.

Il nuovo dispositivo dovrebbe prendere il nome di Galaxy A52S e utilizzerà il chipset 5G Snadpragon 778G.

Samsung Galaxy A52S 5G con Snapdragon 778G: ecco il presunto prezzo di vendita in Europa

Si tratta di un chipset che ha prestazioni generali superiori rispetto allo Snapdragon 750G utilizzato dai modelli A52 5G, almeno secondo i Benchmark.

Nell’uso quotidiano non sappiamo se gli utenti noteranno sostanziali cambiamenti: magari nel Gaming e nelle applicazioni più pesanti qualcosa di diverso ci sarà.

Ebbene secondo recenti informazioni estrapolate da un rivenditore Europeo i nuovi Galaxy A52S avranno un prezzo di listino che dovrebbe essere simile o del tutto uguale a quello di listino del A52 al momento del suo lancio.

Si prevede infatti un prezzo di listino tra i 450 e i 500 euro per la versione con 128GB di memoria interna.

Non sappiamo ancora quando effettivamente il modello A52S inizierà la commercializzazione ufficiale in Europa, ma sarà venduto in quattro colorazioni differenti: Awesome Mint, Awesome White, Awesome Black e Awesome Violet.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via