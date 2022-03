Samsung Galaxy A52S 5G si aggiorna alla ONE UI 4.1 basata su Android 12

Iniziato il rilascio dell’aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12 per il Samsung Galaxy A52S 5G: ecco i dettagli da conoscere.

Prosegue il rilascio su vari smartphone Galaxy ex top di gamma e di fascia medio-alta dell’aggiornamento all’ultima interfaccia ONE UI 4.1 sempre basata sul sistema operativo Android 12.

Samsung Galaxy A52S 5G: iniziato i rilascio dell’aggiornamento ONE UI 4.1 basato su Android 12

Oggi abbiamo le prime certezze che anche il Galaxy A52S 5G ha iniziato a ricevere questo nuovo aggiornamento.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quale sia il firmware seriale, ma l’utente che ha condiviso lo screenshot è residente in Gran Bretagna.

Considerato che l’aggiornamento in questione è uscito da poco tramite la classica modalità OTA (over the air), potrebbero volerci ancora diversi giorni prima che i Galaxy A52S 5G vengano aggiornati anche in Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo firmware vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup di tutti i dati o quelli principali salvati nella memoria dello smartphone; iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Le novità introdotte dalla ONE UI 4.1 sui Galaxy A52S 5G

La ONE UI 4.1 su alcuni smartphone ex top di gamma introduce alcune novità dal punto di vista della fotocamera, le stesse viste per la prima volta sui Galaxy S22.

Sfortunatamente il modello A52S 5G non fa parte di questa lista, quindi non le avrà

Invece sono presenti novità come:

l’integrazione live di Google Duo

Object Eraser

Quick Share

l’integrazione grammaticale nella tastiera Samsung

la nuova versione di Virtual RAM

aggiornamento delle applicazioni native Samsung, eccetera.

Fonte: Via Reddit