Samsung Galaxy A52S e A52 (5G) si aggiornano alla ONE UI 6.1

Il Galaxy A52S e le varianti 4G e 5G del Galaxy A52 hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento alla versione software ONE UI 6.1 basata su Android 14.

Se possedete uno dei tre tre smartphone della serie Galaxy A52 (la versione 5G, 4G e la variante S) nei prossimi giorni dovrebbe arrivarvi una nuova notifica di aggiornamento tramite la classica modalità OTA.

Si tratterebbe dell’aggiornamento alla versione software ONE UI 6.1 basata su Android 14.

Samsung Galaxy A52S, Galaxy A52 5G e 4G ecco l’aggiornamento ONE UI 6.1: le novità

Vi diciamo fin da subito che a causa delle limitazioni hardware di questi tre smartphone la ONE UI 6.1 non apporterà le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI.

I telefono stanno ricevendo i nuovi firmware in Corea del Sud e in Nord America, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni (al massimo un paio di settimane) prima che l’aggiornamento inizi a diffondersi in Europa e quindi pure in Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti degli smartphone che trovate in impostazioni-> info telefono-> aggiornamento.

Se riceverete la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di seguire questi suggerimenti prima di aggiornare il software:

effettuare un backup dei dati più importanti che avete sul telefono

liberare spazio nella memoria interna se necessario (5-6GB almeno)

iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Anche se non ci saranno le novità della GALAXY AI, i Galaxy A52S, A52 4G e 5G otterranno altre novità con la ONE UI 6.1:

gli adesivi personalizzati (con effetti)

la ricerca migliorata nell’app Galleria

la possibilità di modificare la velocità di riproduzione video nel lettore video integrato

nuovi effetti e cornici per sfondi, e widget della schermata di blocco

si potrà personalizzare gli avvisi di allarme, le voci del calendario con più adesivi e aggiungere icone di categorie di promemoria

supporto alla nuova funzionalità Quick Share e l’ app Samsung Find

supporto al Bluetooth Auracast

novità su Samsung Cloud (protezione dei dati migliorata) e Samsung Wallet (supporto alle passkey)

Samsung Health offre più opzioni di monitoraggio, obbiettivi etc

Fonte: Via 1 e Via 2

