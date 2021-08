Samsung Galaxy A52S svelate tutte le principali caratteristiche hardware

Queste dovrebbero essere le caratteristiche hardware principali del prossimo Samsung Galaxy A52S 5G: i dettagli svelati al momento.

Da circa un paio di settimane sappiamo che Samsung sta lavorando al rilascio del presunto successore/aggiornamento hardware dell’attuale Galaxy A52.

Stiamo parlando del Galaxy A52S che dovrebbe arrivare con connettività mobile 5G.

Samsung Galaxy A52S ecco i dettagli tecnici trapelati: arriva a fine agosto 2021?

Oggi sono trapelate alcuni dettagli su quest’ultimo smartphone, svelando di fatto le sue principali caratteristiche tecniche.

Secondo quanto è stato detto il Galaxy A52S 5G monterà un display Super Amoled da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+.

Il display avrà il classico forellino in alto al centro, nel quale troveremo la fotocamera anteriore con sensore da 32MP.

Sotto il display ci sarà pure lo scanner per le impronte digitali.

Posteriormente il comparto fotografico principale sarà composto da quattro fotocamere:

Principale da 64MP;

Ultra Grandangolare da 12MP;

Macro da 5MP;

Profondità da 5MP.

Da sottolineare che il telefono è capace di registrare video in 4K 30 fps sia dalla camera anteriore che da quelle posteriori.

Al suo interno sembra che Samsung abbia deciso di utilizzare il chipset Snapdragon 778G abbinandolo ad almeno 6GB di ram e fino a 256GB di memoria interna.

Fortunatamente sarebbe presente pure lo slot per microSD.

A livello di batteria ci sarebbe un unità da 4500 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Non dimentichiamoci il Bluetooth 5.0, il Wifi Dual Band, il dual sim (anche 5G?) e infine la presunta certificazione IP67 per la resistenza contro acqua e sporcizia in generale.

Come sistema operativo lo smartphone dovrebbe debuttare sul mercato con Android 11 e interfaccia personalizzata ONE UI 3.1.

Si prevede che il Samsung Galaxy A52S 5G faccia il suo debutto ufficiale entro la fine di agosto di quest’anno ad un prezzo di riferimento in Europa di 449 euro.

Ovviamente considerato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda coreana, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via