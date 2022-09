Samsung Galaxy A53 5G 8-256GB in offerta: prezzo 379,90 euro con coupon (-150 euro)

Ecco dove potete trovare in sconto con coupon ufficiale di 150 euro il Samsung Galaxy A53 5G 8-256GB con spedizione e garanzia Italia incluse.

Per chi non lo sapesse, il Samsung Galaxy A53 5G (il successore del Galaxy A52, queste le differenze) ha fatto il suo debutto qualche mese fa ad un prezzo di listino di 529 euro per la versione 8-256GB di memoria.

Non conoscete nel dettaglio i Galaxy A53 5G? Queste sono le principali caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy A53 5G 8-256GB in offerta coupon -150 euro con garanzia ufficiale Italia di 2 anni

Potete acquistare il Samsung Galaxy A53 5G versione 8GB di ram e 256GB di rom al prezzo di 379,90 euro (IVA e spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon FESTIVALA53 e seguendo questo link SAMSUNG UFFICIALE.

Sono disponibili fino a 7 colorazioni diverse, salvo esaurimento scorte.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito ufficiale, come da esempio dall’immagine qua sotto (per PC Desktop):

Attenzione: la promozione e il coupon sono a tempo limitato, il prezzo potrebbe variare con il tempo! Chi prima arriva meglio alloggia! La promo infatti dovrebbe terminare il 26 settembre 2022 (salvo posticipazioni).

Dettagli su spedizioni, garanzia e pagamento rateale

Gli smartphone vengono spediti da magazzino Samsung Italia con consegna tramite corriere prevista in 3 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine.

La garanzia è ovviamente Samsung Italia 2 anni, garantita direttamente dal produttore.

Inoltre ci sono 15 giorni per il rimborso/reso, e Samsung paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

E’ possibile acquistare il Galaxy A53 5G anche in 20 rate da 19,00 €/mese senza interessi (TAEG ZERO), oltre a diverse forme di pagamento.

Ovviamente lo smartphone ha i servizi e le App Google, c’è il supporto ufficiale agli aggiornamenti OTA, ci sono le Bande LTE 4G e 5G compatibili con quelle in Italia, il caricabatteria ha presa Europa.