Samsung Galaxy A53 5G individuato su GeekBench: le specifiche principali confermate

Il database di Geekbench conferma le specifiche hardware principali del prossimo Samsung Galaxy A53 5G, il successore dell’attuale Galaxy A52: i dettagli.

Nel database di GeekBench, uno dei più famosi Benchmark per dispositivi mobili e altro, è comparo un nuovo smartphone Samsung con seriale SM-A536U.

Sulla carta questo dispositivo dovrebbe essere il successore dell’attuale Galaxy A52 5G, ovvero il Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A53 5G spunta su GeekBench: le caratteristiche hardware confermate

Grazie a GeekBench adesso abbiamo le prime conferme ufficiose delle caratteristiche hardware principali di questo dispositivo.

Sulla carta il modello A53 5G utilizzerà il chipset Exynos 1200, ovvero un Octa-Core abbinato alla GPU Mali-G68.

Il chipset per i più curiosi è riusciti ad ottenere un punteggio di 690 in Single-Core e di 1846 punti in multi core: attenzione il punteggio della versione finale potrebbe differire.

Sono comunque punteggi che si avvicinano molto a quelli del nuovo chipset Mediatek Dimensity 900 5G.

A livello di memoria la versione testata è un dispositivo con 6GB di ram, ma molto probabilmente ci sarà pure una versione con 8GB di ram.

Come sistema operativo questo Galaxy A53 5G dovrebbe debuttare direttamente con Android 12 e quindi interfaccia personalizzata ONE UI 4.0 di Samsung.

Le informazioni fornite ufficiosamente dal Benchmark finiscono qua, ma passati rumors ci informano che il modello A53 5G dovrebbe avere:

Display Amoled con frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Quadrupla camera posteriore, con sensore principale da 64MP;

Non ci sarà più il jack da 3.5mm per le cuffie;

Sarà certificato per essere resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Sulla carta il successore dell’attuale Galaxy A52 5G dovrebbe fare il suo debutto ufficiale alla fine di febbraio inizio di marzo del prossimo anno, anche se per il momento non abbiamo una data ufficiale.