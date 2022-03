Samsung Galaxy A53 5G ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche principali

Ufficializzato il successore del Galaxy A52/A52S 5G: ecco il Samsung Galaxy A53 5G. Prezzo di listino in Italia e caratteristiche hardware principali da conoscere.

Come già pre annunciato qualche giorno fa, oggi 17 marzo 2022 Samsung ha presentato ufficialmente il successore del Galaxy A52/A52S 5G.

Stiamo ovviamente parlando del Galaxy A53 5G che sarà disponibile alla vendita/spedizione ufficiale nel nostro paese a partire dal 25 marzo 2022.

Samsung Galaxy A53 5G: prezzo e principali caratteristiche hardware

Display e design

Lato design lo smartphone ricalca molto quello dei Galaxy A52S, con modulo fotografico rettangolare in alto a sinistra e bordi arrotondati.

E’ ancora presente il classico forellino in alto a centro del display, che contiene la fotocamera anteriore.

Il Galaxy A53 5G ha comunque dimensioni pari a 74.8 x 159.6 x 8.1mm per 189 grammi di peso.

Gode della certificazione IP67, quindi è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Viene commercializzato nei colori Awesome Blue, Awesome Black, A wesome White e Awesome Peach.

Il Display è un unità Super Amoled da 6.5 pollici di diagonale, risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il pannello viene protetto da Corning Gorilla Glass 5.

Sotto il display troviamo pure il Sensore di impronte digitali ultrasonico.

Processore e memoria

Al suo interno Samsung ha deciso di utilizzare il nuovo chipset Octa-Core Samsung Exynos 1280, con processo produttivo a 5nm, che viene abbinato a 6 GB/8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna.

La memoria interna è comunque espandibile con microSD fino ad 1TB.

Multimedialità

A livello di multimedialità il Galaxy A53 5G non sembra fare enormi passi in avanti rispetto al modello Galaxy A52s, ma ovviamente un buon passo in avanti.

Sulla scocca posteriore troviamo infatti quattro fotocamere:

64 MP f/1.8 principale (con OIS)

12MP f/2.2 ultra grandangolare

Sensore di profondità da 5 MP f/2.4

Macro da 5 MP f/2.4

La fotocamera anteriore utilizza un sensore da 32MP f/2.2.

Lato software/hardware camera ci sono novità grazie alla possibilità di:

Fondere fino a 12 immagini per scatti in modalità notturna migliorati;

Utilizzare due fotocamere in modalità Ritratto per una separazione più netta tra soggetto e sfondo;

Utilizzare un’intelligenza artificiale che gli consente di scegliere automaticamente la migliore frequenza fotogrammi per la registrazione di video data la luce ambientale.

L’audio è buono grazie agli altoparlanti stereo, ma sfortunatamente Samsung ha tolto l’amato jack da 3.5mm per le cuffie.

C’è per il supporto al Dolby Atmos.

Connettività

Il Samsung Galaxy A53 5G offre un livello di connettività di tutto rispetto:

5G

LTE Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)

Bluetooth 5.1

Chipset NFC

Porta Usb Type C

Batteria

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Al momento l’azienda coreana afferma che non ci sarà il caricabatteria incluso nella confezione di vendita.

Sistema operativo e aggiornamenti

Il Galaxy A53 5G esce sul mercato con Android 12 e interfaccia personalizzata ONE UI 4.1, praticamente l’ultima disponibile in casa Samsung.

L’azienda coreana inoltre garantisce quattro anni di aggiornamenti al sistema operativo (quindi fino ad Android 16) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Prezzo e disponibilità in Italia per il Galaxy A53 5G

Gli smartphone sono già prenotabili tramite questo LINK UFFICIALE Samsung a questi prezzi:

versione 6-128GB prezzo 469,90 euro ;

prezzo ; versione 8-256GB prezzo 529,90 euro (in esclusiva solo Samsung Italia).

Chi prenota/acquista lo smartphone entro il 31 marzo 2022 riceverà in regalo le Galaxy Buds Live (valore commerciale di 99 euro).