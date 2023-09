Samsung Galaxy A53: c’è Android 14 con ONE UI 6.0 in Beta pubblica

Anche il Samsung Galaxy A53 5G è entrato a far parte di una beta pubblica con Android 14 e la nuova interfaccia ONE UI 6.0: ecco quello che dovete sapere.

Samsung sembra che stia lavorando sodo per rilasciare nel più breve possibile l’aggiornamento alla versione software ONE UI 6.0 basata su Android 14.

Ci sono ormai diversi smartphone, tra cui i Galaxy S23, S22, S21, Galaxy A54 e A34 che stanno già partecipando alla beta pubblica, con utenti che possono testare in anticipo il software.

Samsung Galaxy A53 è iniziata la beta pubblica di Android 14 con ONE UI 6.0

Oggi abbiamo la conferma che pure lo smartphone di fascia media del 2022, il Galaxy A53, è entrato nella lista dei dispositivi che possono provare in anteprima Android 14.

Infatti tramite la classica modalità OTA i beta tester selezionati possono già scaricare il nuovo firmware A536EXXU7ZWIA con interfaccia ONE UI 6.0.

Va comunque specificato che al momento la beta pubblica è disponibile solo per i residenti e possessori di un A53 5G in India.

Sicuramente Samsung allargherà la base aggiungendo nuovi paesi nel prossimo futuro, anche se l’Italia probabilmente non verrà selezionata.

Di solito l’azienda coreana predilige altri paesi come Germania, Gran Bretagna, USA, Corea del Sud per testare le beta pubbliche del proprio software.

Comunque il fatto stesso che il Samsung Galaxy A53 5G faccia parte già adesso di una beta pubblica, indica che lo smartphone potrebbe ricevere l’aggiornamento finale da Android 14 prima rispetto a quello che ci si poteva aspettare.

Non pensiamo che Samsung rilascerà l’aggiornamento finale ad Android 14 con ONE UI 6.0 entro la fine di quest’anno per questo smartphone, ma forse a gennaio 2024 sarà pronto.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, Samsung apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software.

Vengono inoltre introdotte numerose nuove funzionalità, ci saranno miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora.

Verranno introdotti anche nuovi widget, migliorate le app native di Samsung e aggiunte nuove funzionalità alla fotocamera.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon