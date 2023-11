Samsung Galaxy A54 5G ecco Android 14 ma al momento solo negli USA

L’aggiornamento alla ONE UI 6.0 con Android 14 è disponibile per i Samsung Galaxy A54 5G venduti negli USA: a breve pure in Europa?

Samsung sta aumentando negli ultimi giorni il numero di smartphone che stanno ricevendo l’aggiornamento finale e stabile di Android 14.

Dopo i Galaxy S23, e i Galaxy S22, oggi abbiamo informazioni sul fatto che pure i Galaxy Z Flip 5 e i Galaxy A54 5G lo stanno ricevendo negli USA.

Samsung Galaxy A54 5G è partito l’aggiornamento ad Android 14: per adesso solo negli USA

Va specificato fin da subito che i modelli A54 5G aggiornabili al momento sono solo quelli venduti dall’operatore americano AT&T, quindi si tratta di un numero limitato di utenti a livello globale.

Probabilmente Samsung ha deciso di allargare il test ad un numero più grande di utenti rispetto ai beta tester, e lo ha fatto scegliendo un operatore USA.

Non è comunque detto che altri operatori USA parteciperanno al rilascio dell’aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air) nei prossimi giorni.

In sostanza se possedete un Samsung Galaxy A54 5G dovrete pazientare ancora un po’ (pensiamo al massimo un paio di settimane), prima che l’aggiornamento sarà diffuso a livello internazionale e quindi anche in Italia.

Possiamo comunque suggerirvi di tenere sotto controllo più spesso il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Se avremo nei prossimi giorni informazioni sul rilascio della versione finale e stabile di Android 14 per i modelli A54 5G in Italia (o in Europa) ve lo faremo sapere.

Fonte: Via

