Samsung Galaxy A54 5G: questo è il design? Le differenze con Galaxy A53 5G

Questo dovrebbe essere il design definitivo del prossimo Samsung Galaxy A54 successore dell’attuale Galaxy A53 5G: sembra che non cambierà molto.

I più attenti si ricorderanno bene che a marzo di quest’anno Samsung ha lanciato sul mercato il Galaxy A53 5G, e sembra che a breve uscirà sul suo successore.

Rumors affermano infatti che il prossimo Galaxy A54 5G potrebbe arrivare prima del previsto, forse nel mese di gennaio 2023.

Samsung Galaxy A54 5G questo potrebbe essere il design definitivo: le differenze con Galaxy A53 5G

Oggi l’informatore OnLeaks in collaborazione con il sito 91mobiles avrebbe svelato in via ufficiosa il design definitivo del nuovo smartphone.

Lato design il modello A54 5G non cambierà molto dall’attuale A53 5G.

Infatti frontalmente troviamo sempre un display piatto con forellino in alto al centro contenente la fotocamera anteriore.

Il display sarà più piccolo, 6.4 pollici, contro i 6.5 pollici del modello A53.

Si manterrà la stessa risoluzione FHD+ e la frequenza di aggiornamento sarà sempre di 120Hz.

Posteriormente notiamo le prime novità anche lato design.

Infatti in alto a sinistra della scocca posteriore non troviamo più il modulo fotografico rialzato presente nel Galaxy A53 5G.

Nel Galaxy A54 5G le tre fotocamere (non quattro come su A53) mostreranno la loro naturale rialzatura come in stile Galaxy S22 Ultra.

Per il prossimo modello di Samsung si prevede una fotocamere principale da 50MP.

Continuando lato design sul modello A54 5G notiamo la porta USB-C nella parte inferiore della scocca, affiancata da una griglia dedicata all’altoparlante e un microfono.

Nella parte superiore si trova lo slot dedicato alla SIM affiancato da un altro microfono, mentre il bordo sul lato destro dello smartphone ospita il bilanciere del volume e il pulsante di accensione.

Non sembra esserci lo scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente come sul modello A53 5G.

Ci si aspetta quindi uno scanner per le impronte digitali sotto il display.

L’informatore afferma ce il modello A54 dovrebbe essere leggermente più spesso (0,1mm) rispetto al suo predecessore, questo perché dovrebbe incorporare una batteria più potente (5100 mAh vs 5000 mAh).

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale: vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via