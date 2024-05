Samsung Galaxy A54 iniziato l’aggiornamento alla ONE UI 6.1

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla versione software ONE UI 6.1 per il suo Galaxy A54: i dettagli che dovete conoscere.

Samsung sta iniziando finalmente ad aggiornare alla ONE UI 6.1 basata su Android 14 gli smartphone di fascia media, dopo i top di gamma.

Va però detto fin da subito che i Galaxy A54 5G non ricevono le funzionalità GALAXY AI.

Samsung Galaxy A54 si aggiorna alla ONE UI 6.1: i dettagli da conoscere

Per adesso solo i modelli A54 5G venduti in Corea del Sud stanno ricevendo la notifica di aggiornamento tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il nuovo firmware ha seriale A546SKSU4CXDC e al suo interno troviamo le patch di sicurezza ferme al mese di aprile 2024, quindi non ci sono ancora le patch di maggio 2024.

Considerato che l’aggiornamento è uscito da poche ore in Corea del Sud, potrebbero volerci ancora alcuni giorni (al massimo un paio di settimane) prima che tutti i Galaxy A54 ricevano la notifica.

Per adesso quindi vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di passare alla nuova versione software vi consigliamo di:

effettuare il backup dei dati più importanti salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 4-5GB liberi) iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria segna almeno il 50% di carica residua

Dal punto di vista delle novità, la ONE UI 6.1 non porta sui Galaxy A54 le funzionalità GALAXY AI basate sull’intelligenza artificiale a causa delle limitazioni hardware del telefono.

Si potranno comunque individuare alcune novità dell’interfaccia e alcune applicazioni aggiornate come:

gli adesivi personalizzati (con effetti)

la ricerca migliorata nell’app Galleria

la possibilità di modificare la velocità di riproduzione video nel lettore video integrato

nuovi effetti e cornici per sfondi, e widget della schermata di blocco

si potrà personalizzare gli avvisi di allarme, le voci del calendario con più adesivi e aggiungere icone di categorie di promemoria

supporto alla nuova funzionalità Quick Share e l’ app Samsung Find

supporto al Bluetooth Auracast

novità su Samsung Cloud (protezione dei dati migliorata) e Samsung Wallet (supporto alle passkey)

Samsung Health offre più opzioni di monitoraggio, obbiettivi etc

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon