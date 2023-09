Samsung Galaxy A54 la ONE UI 6.0 basata su Android 14 è in beta pubblica

Samsung ha iniziato a rilasciare la beta pubblica della ONE UI 6.0 basata su Android 14 per i Galaxy A54: aggiornamento finale prima della fine dell’anno?

Ci sono ottime notizie per tutti coloro che hanno acquistato o comunque sono intenzionati ad acquistare un Galaxy A54.

Samsung ha infatti iniziato il programma beta pubblico dell’aggiornamento Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0.

Samsung Galaxy A54 iniziata la beta pubblica della ONE UI 6.0 con Android 14: i dettagli da conoscere

Vi diciamo fin da subito che al momento questa beta pubblica è disponibile solo per gli utenti residenti in Corea del Sud.

Questo non significa che nel prossimo futuro Samsung non ampli la beta ad altri paesi, ma sfortunatamente l’Italia non sembra essere tra i paesi papabili.

Infatti di solito l’azienda coreana predilige paesi come Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti per testare le versioni in fase beta.

Questo comunque è un ottimo segnale se possedete un Galaxy A54.

Infatti è la prima volta che Samsung inizia una beta pubblica per un dispositivo di fascia medio-alta.

Di solito l’azienda coreana predilige solo gli smartphone top di gamma quando crea le beta pubbliche per testare le nuove versioni dell’interfaccia ONE UI.

Il fatto che anche il modello A54 sia già in fase di beta testing, ci spinge a credere che Samsung potrebbe rilasciare l’aggiornamento finale ad Android 14 per questo smartphone entro la fine dell’anno.

Sarebbe quindi un accorciamento dei tempi abbastanza evidente, anche di un paio di mesi rispetto alla programmazione avvenuta negli anni scorsi nei confronti dei dispositivi Galaxy di fascia medio-alta.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora una data ufficiale riguardante l’aggiornamento ad Android 14 per il Galaxy A54, vi preghiamo di prendere tutte queste considerazioni con il dovuto distacco emotivo.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, Samsung apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software.

Vengono inoltre introdotte numerose nuove funzionalità, ci saranno miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora.

Verranno introdotti anche nuovi widget, migliorate le app native di Samsung e aggiunte nuove funzionalità alla fotocamera.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon