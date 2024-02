Samsung Galaxy A55 5G certificato TENAA svela il design definitivo

Il Samsung Galaxy A55 è stato certificato dall’agenzia cinese TENAA svelando di fatto il design ufficioso definitivo: ecco i dettagli trapelati.

Probabilmente il prossimo mese Samsung presenterà nuovi dispositivi della serie Galaxy A e tra questi ci sarà il Galaxy A55 5G, il successore dell’attuale Galaxy A54 5G.

A conferma di questo l’agenzia cinese TENAA ha già inserito nel proprio database lo smartphone.

Galaxy A55 5G si mostra in immagini ufficiose grazie alla certificazione TENAA

Il telefono identificato con il modello aziendale SM-A5560 è stato mostrato in quattro foto che lo riprendono in diverse angolazioni.

Da quello che possiamo vedere lato design il prossimo A55 riprende il design degli smartphone top di gamma Galaxy S23 e S24 e quindi non si differenzierà molto dall’attuale A54 5G.

Non c’è l’isola fotografica sulla scocca posteriore, data la presenza dei soli anelli intorno ai sensori fotografici e il flash led è posizionato vicino a quest’ultimi.

Frontalmente si può notare la presenza del tipico forellino in alto al centro del display per la fotocamera anteriore selfie.

I bordi della scocca sono rotondeggianti e il display dovrebbe essere piatto senza evidenti curvature sui lati.

Alcuni rumors passati indicano la possibile presenza di una scocca in alluminio e non più in plastica lavorata, con rifinitura posteriore in vetro.

TENAA sfortunatamente non fornisce indicazioni sulle componenti hardware.

Sappiamo però grazie al database di GeekBench, che il Galaxy A55 utilizzerà il nuovo chipset Exynos 1480, un Octa-Core con quattro core CPU ad alta potenza con clock fino a 2,75 GHz e altri quattro core efficienti che funzionano fino a 2,05 GHz.

Rimane ancora il dubbio sulla GPU utilizzata: passati rumors indicavano la presenza di una possibile GPU con tecnologia RDNA2 in collaborazione con AMD.

Il resto dell’hardware dovrebbe comprendere un display Amoled da 6.5 pollici di diagonale, risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Dovrebbe esserci una fotocamera principale da 50MP, una batteria da 5000 mAh e ricarica rapida a 25W.

Considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale lato tecnico, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon