Samsung Galaxy A55 5G prezzo a meno di 290 euro: oltre 200 euro di risparmio

Il Samsung Galaxy A55 5G si taglia il prezzo di vendita di oltre 200 euro: adesso si può sfruttare il nuovo codice coupon per alcuni giorni.

Il Galaxy A55 ha fatto il suo debutto sul mercato italiano più o meno un mese fa, e il prezzo di vendita al lancio era da considerarsi un po’ altino: 499 euro per la versione 8-128GB e 549,99 euro per la variante 8-256GB.

Oggi però vi segnaliamo che la versione 8-128GB e 8-256GB ha subito un importante calo di prezzo grazie anche ad un nuovo coupon che però scadrà a breve: si possono risparmiare oltre 200 euro.

Samsung Galaxy A55 5G adesso si può acquistare a meno di 290 euro: ora è un affare

Pro e contro: scopriamo meglio il Galaxy A55 5G

Per prima cosa facciamo una riassunto breve sui punti di forza e sulle mancanze di questo smartphone per capire se fa al caso vostro.

PRO:

Qualità costruttiva robusta e materiali premium: protezione Gorilla Glass Victus+ di ultima generazione per il display e scocca posteriore, telaio in alluminio, grado di protezione IP67 (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale)

Display da 6.60 pollici, tecnologia Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ di qualità

Ottima durata della batteria da 5000 mAh: copre interamente la giornata con un 20-30% di autonomia residua con un utilizzo medio-alto.

Buone prestazioni per questa fascia di prezzo: il chipset Exynos 1480 migliora le prestazioni dell’Exynos 1380 montato sul Galaxy A54 del 15% lato CPU e del 25% lato GPU

Altoparlanti stereo di buona qualità

Uno dei pochi dispositivi con slot microSD in questa fascia di prezzo; ram con tecnologia LPDDR5 e memoria interna con tecnologia UFS 3.1

Supporto nativo alle eSIM

Esce nativamente con Android 14 e One UI 6.1, ha diritto ad almeno 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 18) e 5 anni si supporto patch sicurezza (Samsung Knox Incluso)

Contro:

Il display ha una luminosità massima di 1000 nits quindi non rende massima giustizia ai contenuti in HDR10

La ricarica rapida non è velocissima (25W) e non c’è nessun caricabatterie nella confezione

Prestazioni del lettore di impronte digitali: non tra i più veloci

Cornici intorno al display un po’ spesse

Pur avendo Prestazioni della fotocamera affidabili e video di buona qualità per la fascia di prezzo, non sono migliorate molto rispetto a quelle dei Galaxy A54: Recensione DxOMARK

Di fatto si può dire che il principale difetto del A55 5G era il prezzo di vendita al lancio, che da tradizione Samsung sono sempre un po’ troppo cari.

Galaxy A55 l’offerta: versione 8-128GB a 289 euro e versione 8-256GB a 332 euro

Adesso potete acquistare il Galaxy A55 5G, nei colori elencati a questi prezzi:

versione 8-128GB colore nero al prezzo di 289,99 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando il codice Coupon PSPRMAY24 e seguendo questo LINK https://ebay.us/GAjfPy

al prezzo di utilizzando il codice Coupon e seguendo questo LINK https://ebay.us/GAjfPy versione 8-256GB colore nero e giallo al prezzo di 332,99 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando il codice Coupon PSPRMAY24 e seguendo questo LINK https://ebay.us/VA0BCh

al prezzo di utilizzando il codice Coupon e seguendo questo LINK https://ebay.us/VA0BCh Il codice coupon si applica come da esempio (per PC Desktop):





Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Ebay come da immagine di esempio:

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono ITA, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), il caricabatteria ha presa Europa.

E’ spedito da magazzino ITALIA con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi con corriere.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Samsung Europa e di due anni da parte del rivenditore italiano.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: PSPRMAY24

Valore coupon: fino a 35 euro a seconda della spesa

Numero utilizzi: 2 per ogni utente

Fine: 2 giugno 2024 ore 23:59

