Samsung Galaxy A55 e A35: data annuncio svelata

Altre immagini dal vivo del prossimo Samsung Galaxy A55: svelata la data di annuncio in India (sarà la stessa in Europa?).

Ci siamo, ormai il prossimo A55 è veramente vicino al lancio ufficiale sul mercato globale almeno da quello che abbiamo letto nelle ultime ore.

Lo smartphone infatti avrebbe già una data ufficiale per il suo lancio in India.

Samsung Galaxy A55 e A35 la data di annuncio ufficiale è stata svelata; altre immagini dal vivo

Insieme al Galaxy A55 sarà presentato anche il Galaxy A35 in India, e secondo Samsung India i due smartphone saranno annunciati in data 11 marzo 2024 alle 14.30 ore locali.

A conferma di questo è presente pure un video pubblicitario sull’arrivo dei due nuovi prodotti.

Sulla carta non dovrebbero esserci evidenti differenze tra la data di annuncio in India e quella in Europa: dovrebbe essere lo stesso giorno.

Per i più curiosi inoltre sono state svelate ulteriori immagini dal vivo del prodotto, immagini che mostrano specificatamente l’isola dedicata ai tasti accensione e volume sulla scocca laterale, e le tre fotocamere posteriori con solo gli anelli come rifinitura.

Viene confermato un altra volte che la scocca del prossimo Galaxy A55 sarà in metallo e non più in plastica.

Infine un rivenditore Belga ha inserito nel proprio database il nuovo A55 confermando di fatto (nuovamente) le principali caratteristiche hardware:

Chipset Exynos 1480 abbinato a 6-12 GB di RAM e 128-256GB GB di spazio di archiviazione (espandibile con microSD)

Display da 6.6 pollici AMOLED FHD+ 120Hz

Fotocamera anteriore per selfie da 32MP

Fotocamera principale da 50 MP, obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera macro da 5 MP

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 25W

Viene poi confermato che il modello A55 e anche il modello A35 usciranno con Android 14 e riceveranno 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 18) e 5 anni di supporto software (patch sicurezza, bug fix).

Ovviamente dato che per il momento Samsung deve ancora ufficializzare i due smartphone, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

