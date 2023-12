Samsung Galaxy A55 sarà più potente di Galaxy A54: ma di quanto?

Quanto sarà più potente il Samsung Galaxy A55 rispetto all’attuale Galaxy A54? Ecco le prime indicazioni grazie ai primi benchmark.

Samsung di recente ha presentato una nuova serie di smartphone Galaxy A appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, ma nelle prime settimane del 2024 presenterà pure i dispositivi di fascia medio-alta.

Tra questi ci sarà sicuramente il Galaxy A55, il successore dell’attuale Galaxy A54.

Samsung Galaxy A55 quanto sarà più potente di Galaxy A54? I primi dettagli

Sappiamo che il successore dell’attuale Galaxy A54 utilizzerà sempre un chipset Exynos ma aggiornato, quindi sulla carta più potente.

Infatti nel database del Benchmark GeekBench è stato individuato un Galaxy A55 on il chipset Exynos 1480 (S5E8845 chipset), il successore del chipset Exynos 1380 montato su A54.

Questo nuovo chipset utilizza quattro core CPU ad alte prestazioni con clock a 2,75 GHz e quattro core CPU ad alta efficienza energetica con clock a 2,05 GHz.

Il test afferma che l’Exynos 1480 è in grado di ottenere un punteggio in modalità single core di 1180 punti, mentre in modalità multi-core si raggiunge un punteggio di 3536.

A paragone il Galaxy A54 nello stesso Benchmark ottiene un punteggio single core di 1108 e un punteggio multi core di 2797.

Con questi primi dati si evince che il prossimo A55 avrà prestazioni lato CPU del 6% migliori quando sfrutta un solo core, e del 26% quando si frutta tutta la potenza degli otto core.

Sono risultati che indicano un buon incremento prestazionale, che dovrebbe essere notato pure nell’utilizzo reale quando l’utente aprirà applicazioni pesanti.

Inoltre il chipset Exynos 1480 monta una nuova GPU: l’Xclipse 530 sviluppata da AMD con tecnologia RDNA2.

Questa GPU sulla carta dovrebbe avere prestazioni nettamente superiori all’attuale GPU MALI utilizzata dal chipset Exynos 1380, prestazioni in termini percentuali superiori rispetto a quelle viste sulle CPU testate su GeekBench.

Ovviamente dato che il prodotto non è ancora disponibile all’acquisto, i Benchmark potrebbero fornire dati ancora poco esatti, quindi è consigliabile prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

