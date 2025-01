Samsung Galaxy A56 certificata la potenza della batteria

Certificata la batteria del prossimo Samsung Galaxy A56: ecco quello che sappiamo insieme ai precedenti rumors.

Molto probabilmente i prossimi Galaxy A56 faranno capolino nel mese di febbraio-marzo di quest’anno e implementeranno alcune migliorie rispetto alla generazione A55.

Oggi è stata certificata la batteria del nuovo A56: vediamo di conoscere i dettagli.

Samsung Galaxy A56 certificata la batteria: ecco quello che sappiamo

Secondo quanto riportato dall’agenzia di certificazione cinese MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) il modello con codice aziendale SM-A5660 monterà una batteria con una potenza tipica di 4905 mAh.

Considerato il settore una batteria con potenza tipica di 4905 mAh avrà una potenza nominale (quello che sarà scritto sulla scatola di vendita) tra i 5000 e 5100 mAh.

Precedenti rumors inoltre affermano che il Galaxy A56 avrà il supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W, e non più a 25W come l’attuale Galaxy A55.

La certificazione cinese indica anche che lo smartphone in questione è stato testato con Android 15 con interfaccia personalizzata ONE UI 7.

Il Galaxy A56 supporterà la connettività 5G dual SIM (aspettiamoci pure il supporto all’eSIM), avrà ovviamente il GPS, il chipset NFC e dovrebbe utilizzare il nuovo chipset Exynos 1580.

Aspettiamoci poi un miglioramento generalizzato del comparto fotocamere, anche se nessuna rivoluzione in vista.

Per adesso dato che Samsung non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard