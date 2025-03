Samsung Galaxy A56 ufficiale: le differenze con Galaxy A55 e promo

Samsung ha ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy A56: scopriamo le differenze (in meglio e peggio) rispetto al Galaxy A55 e la promo di lancio con sconto fino al 19%.

Samsung ha presentato al grande pubblico con un annuncio sul proprio sito web la disponibilità alla vendita del Galaxy A56 5G in Italia.

Possiamo scoprire quali sono le differenze rispetto al precedente Galaxy A55 (miglioramenti ma anche mancanze) e la promo di lancio ufficiale.

Samsung Galaxy A56 ufficiale: ecco le differenze che noterete rispetto al Galaxy A55

Sottolineeremo le differenze con il grassetto.

Display e Design

Nonostante il form-factor dei due smartphone è simile frontalmente, posteriormente ci sono alcune novità estetiche.

Rispetto al Galaxy A55 5G, il nuovo A56 5G torna ad introdurre un isola fotografica di tonalità nera che avvolge tutti i sensori fotografici posteriori e non più i semplici anelli.

La differenza estetica probabilmente è dovuta al fatto che il modello A56 5G risulta avere dimensioni 162.2 x 77.5 x 7.4 mm, quindi è più sottile rispetto al modello A55 che ha dimensioni pari a 161.1 x 77.4 x 8.2 mm.

Il nuovo telefono di Samsung risulta poi decisamente più leggero: 198 grammi vs i 213 grammi del modello precedente.

Entrambe le scocche sono in metallo con certificazione IP67 (resistenza acqua e sporcizia), e hanno rifinitura in vetro che però risulta essere migliorata sul A56 5G dato che utilizza la tecnologia Gorilla Glass Victus+.

Cambiano anche alcuni colori base come potete vedere dalle immagini del design.

Per quanto riguarda il display troviamo anche qua alcuni miglioramenti a favore del nuovo modello.

Il Galaxy A56 5G infatti adesso monta un display Amoled da 6.7 pollici (VS 6.6 pollici di A55) con la stessa risoluzione FHD+, stessa frequenza di aggiornamento a 120Hz, e supporto HDR10+.

C’è però da dire che il pannello sul nuovo modello raggiunge i 1200 nits di luminosità massima su tutto il display (1900 nits in HDR), ovvero 200 nits in più rispetto al modello precedente.

Sotto il display sono presenti per entrambi gli scanner per le impronte digitali ottici.

Processore e memoria

Anche quest’anno il nuovo Galaxy A 2025 utilizza un chipset Exynos, che però secondo Samsung migliora sensibilmente le prestazioni e consuma di meno.

Sul Galaxy A56 è infatti montato il chipset Exynos 1580 un Octa-Core a 4nm con GPU Xclipse 540.

Secondo Samsung le prestazioni generali (CPU + GPU + NPU) possono arrivare fino ad un 37% in più rispetto all’Exynos 1480 montato sul Galaxy A55.

L’azienda coreana ha applicato pure una una camera di vapore più grande per dissipare il chipset, che garantisce prestazioni più costanti nel medio-lungo periodo di utilizzo.

Per quanto riguarda la memoria, non cambia nulla: 8GB di ram e 128-256GB di memoria interna UFS 3.1.

Ma attenzione rispetto al modello A55, il nuovo A56 manca dello slot per le microSD.

Multimedialità

A livello di multimedialità, il comparto fotografico posteriore dei due smartphone è identico:

50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

12 MP, f/2.2, 123˚ (ultragrandangolare), 1/3.06″, 1.12µm

5 MP, f/2.4, (macro)

Cambia invece il comparto selfie, dato che il modello A56 5GB ottiene una più performante camera da 12MP f/2.2 che supporta pure la tecnologia Super HDR.

Tutti e due gli smartphone possono registrare video in 4K a 30 fps con tutte le fotocamere, ma solo l’A56 ha il supporto HDR anche sulla camera selfie per i video.

Gli altoparlanti sono stereo, e manca il jack da 3.5mm su entrambi.

Connettività

La connettività è identica su entrambi gli smartphone:

Supporto 5G Dual Sim + Esim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Bluetooth 5.3

Chipset NFC

Porta USB Tipo-C 2.0, OTG

Batteria e sistema operativo

Anche il Galaxy A56 5G come il suo precessore A55 5G montano la stessa batteria da 5000 mAh, ma la ricarica rapida raggiunte i 45W sul primo, invece di 25W.

Il nuovo smartphone gode di alcuni vantaggi lato software.

Debutta nativamente con Android 15 e ONE UI 7 e in più ha 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo (arriva fino ad Android 21), mentre il modello A55 si ferma a 4 anni di aggiornamenti (fino Android 18) e 5 anni patch sicurezza.

Inoltre il nuovo chipset Exynos 1580 garantisce sufficiente potenza per gestire nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale GALAXY AI.

Oltre ai classici Circle to Search, Object Eraser, Edit Suggestion già visti sul’A55, sul A56 troviamo altre funzionalità AI come Filters, Auto Trim, Best Face, AI Select, Read Loud

Prezzo e disponibilità in Italia del Galaxy A56 5G con promo lancio

Il Galaxy A56 5G è disponibile in due varianti di memoria:

8-128GB al prezzo di listino di 499,90 euro

8-256GB al prezzo di listino di 539,90 euro

La promo lancio riguarda la versione 8-256GB che può essere acquistata ad un prezzo finale di 451,16 euro IVA e spedizione inclusa seguendo questi passi:

Inserire a carrello il Galaxy A56 5G 8-256GB del colore che preferite tramite questo LINK UFFICIALE SAMSUNG

del colore che preferite tramite questo LINK UFFICIALE SAMSUNG Vi verrà garantito uno sconto alla cassa immediato di 50 euro

Applicate il coupon GALAXY4U per un ulteriore sconto del 5%

per un ulteriore Effettuate il pagamento tramite l’applicazione SAMSUNG SHOP APP per un ulteriore sconto del 5% alla cassa.

Lo smartphone sarà spedito da Samsung Italia dal 14 marzo 2025 tramite corriere con consegna media in entro 3 giorni lavorativi.

La Garanzia è quella Italia pari a 2 anni, avete tempo fino a 15 giorni per chiedere il rimborso/reso e le spese di restituzione sono a carico di Samsung Italia.

