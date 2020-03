Samsung Galaxy A6 2018 e Galaxy A80 ecco Android 10: non ancora in Italia

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 10 per i Galaxy A6 2018 e i Galaxy A80: il firmware non è ancora disponibile in Italia.

Buone notizie per tutti i consumatori italiani che hanno deciso di acquistare a suo tempo un Samsung Galaxy A6 2018 o hanno acquistato più recentemente un Galaxy A80.

Samsung Galaxy A6 2018 e Galaxy A80 si aggiornano ad Android 10: si parte dalla Francia

Entrambi i due smartphone dell’azienda coreana hanno infatti iniziato a ricevere l’atteso aggiornamento alla versione software Android 10 tramite modalità OTA.

I nuovi firmware in questione hanno seriale A805FXXU4BTC3per il Galaxy A80 e seriale A600FNXXU5CTB9 per il Galaxy A6 2018.

Come già accennato, i nuovi firmware al momento sono scaricabili solamente per gli utenti residenti sul territorio francese, ma pensiamo che nei prossimi giorni l’aggiornamento sarà diffuso anche in Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dei due smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Con l’arrivo di Android 10 i due smartphone installeranno pure la nuova interfaccia Samsung One Ui 2.0 e nuove patch di sicurezza (febbraio 2020 per A6 e marzo 2020 per A80).

La Samsung One Ui 2.0 apporta interessanti novità dal punto di vista delle funzionalità e dell’interfaccia che possono essere così riassunte brevemente:

Nuova modalità scura;

Migliorate le icone e i colori: risultano essere più visibili ed è stato migliorato il layout su schermo;

Animazioni di sistema più fluide;

Nuovi gesti di navigazione su schermo;

Nuova modalità ad una mano;

Migliorata l’accessibilità e migliorate le interazioni su schermo;

Sviluppato ulteriormente il benessere Digitale;

Possibilità di controllare contenuti multimediali su altri dispositivi Galaxy tramite SmartThings;

Nuove funzionalità per la fotocamera;

Migliorata l’interfaccia dedicata ad Internet, Promemoria, Calendario, Calcolatrice, la gestione del cestino;

Altre piccole novità qua e la.

Vi informeremo più in la quando avremo la certezza che l’aggiornamento ad Android 10 per Galaxy A6 2018 e Galaxy A80 sarà arrivato ufficialmente anche in Italia.

