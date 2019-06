Samsung Galaxy A60 in esclusiva al prezzo di 207 euro: i dettagli

In vendita il Samsung Galaxy A60 una versione che non è ufficialmente commercializzata dall’azienda coreana in Italia: il prezzo basso basso solo 207 euro.

Ci sono alcuni dispositivi che Samsung non vende in Italia ma che mantengono caratteristiche hardware e software pienamente compatibili con le connettività mobili del nostro paese.

Samsung Galaxy A60 in offerta lampo al prezzo di soli 207 euro: ecco il risparmio

Tra questi dispositivi c’è da elencare il Samsung Galaxy A60, un dispositivo che di fatto si inserisce tra il Galaxy A70 e il Galaxy A50 entrambi commercializzati in Italia.

C’è da dire che però il prezzo ufficiale del Galaxy A70 nel nostro paese è di 419,90 euro e il Galaxy A50 costa ufficialmente 359.90 euro.

Ovviamente gli street price sono più bassi:il modello A70 si può trovare anche tra i 310-320 euro, mentre l’A50 tra i 240-250 euro.

Ebbene vi segnaliamo che il Samsung Galaxy A60 da 6GB di ram e 64GB di memoria interna, colore nero, può essere acquistato al prezzo di 207 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

Il modello in questione ha rom praticamente internazionale, dato che supporta il multi lingua (italiano compreso), ha i servizi Google e il Google Play store già installati, supporta gli aggiornamenti OTA ufficiali e ha la Banda 20 LTE.

Invece di avere la garanzia Italia, gode di 2 anni di garanzia Europa presso il sito Gearbest Italia.

Questo A60 viene spedito con spedizione Italy Express, ovvero quella che vi consegna il bene tramite corriere in 10-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana.

Attenzione: sono disponibili poco più di 40 pezzi, e le spedizioni inizieranno dal 19 giugno 2019.

Quali sono le caratteristiche principali del Samsung Galaxy A60?

Le principali caratteristiche hardware e tecniche del modello A60 si possono così riassumere:

Display LCD IPS (tecnologia PLS) con forellino per camera anteriore da 6.3 pollici di diagonale e risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel;

Processore Snapdragon 675 con 6GB di ram e 64GB di rom espandibile con microSD fino a 1TB;

Fotocamera anteriore da 16MP con apertura lenti f/2.0;

Fotocamera posteriore con tre sensori: sensore principale da 32MP (f./1.7), sensore grandangolare da 8MP e sensore di pronfondità da 5 megapixel; registra video in Ultra HD 4K a 30fps;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, chipset NFC, porta usb Type C, scanner per le impronte digitali sulla scocca posteriore;

Lte 4G dual sim ibrida;

Batteria interna da 3500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W;

Dimensioni: 155.3 x 73.9 x 7.9 mm per 168 grammi di peso;

Sistema operativo Android Pie 9.0 con interfaccia Samsung One UI.

Ribadiamo che il modello A60 non è ufficialmente disponibile in Italia, quindi questa potrebbe essere un occasione quasi unica di averlo con garanzia Europa.