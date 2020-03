Samsung Galaxy A7 2018 si aggiorna ad Android 10: si parte dall’India

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android 10 sul Galaxy A7 2018: al momento il nuovo firmware non è ancora disponibile in Italia.

Samsung ha iniziato a rilasciare tra la giornata di ieri e di oggi una serie di aggiornamenti che si riferiscono ad alcuni smarpthone di fascia media e media-alta.

Vi abbiamo infatti segnalato da poco che i Galaxy A6 2018 e i Galaxy A80 hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 in Francia.

Samsung Galaxy A7 2018 si aggiorna ad Android 10: al momento non è ancora disponibile in Italia

Da pochi minuti abbiamo ricevuto alcuni feedback positivi sul web che anche il Samsung Galaxy A7 2018 sta ricevendo l’ultima versione software del sistema operativo mobile d Google.

Più nello specifico l’A7 2018 sta ricevendo Android 10 in India con il rilascio del nuovo firmware seriale A750FXXU4CTBC tramite la classica modalità OTA.

Il firmware ha un peso di circa 1.3 GB e può essere scaricato utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G dello smartphone.

Oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, sul Galaxy A7 2018 vengono installate patch di sicurezza più recenti (marzo 2020) e la nuova interfaccia Samsung One Ui 2.0.

La Samsung One Ui 2.0 apporta interessanti novità dal punto di vista delle funzionalità e dell’interfaccia che possono essere così riassunte brevemente:

Nuova modalità scura;

Migliorate le icone e i colori: risultano essere più visibili ed è stato migliorato il layout su schermo;

Animazioni di sistema più fluide;

Nuovi gesti di navigazione su schermo;

Nuova modalità ad una mano;

Migliorata l’accessibilità e migliorate le interazioni su schermo;

Sviluppato ulteriormente il benessere Digitale;

Possibilità di controllare contenuti multimediali su altri dispositivi Galaxy tramite SmartThings;

Nuove funzionalità per la fotocamera;

Migliorata l’interfaccia dedicata ad Internet, Promemoria, Calendario, Calcolatrice, la gestione del cestino;

Altre piccole novità qua e la.

Dato che l’aggiornamento al momento è stato rilasciato solamente in India, non abbiamo ancora un idea chiara su quando effettivamente inizierà il suo rilascio in Europa e poi anche in Italia.

Se possedete un Galaxy A7 2018 vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.