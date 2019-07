Samsung Galaxy A70 il nuovo aggiornamento porta la modalità video Super Steady

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A70 che apporta una nuova modalità video: la Super Steady.

Buone notizie per tutti i consumatori italiani che hanno acquistato un Samsung Galaxy A70.

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware in Europa (Olanda e Belgio al momento) che contiene una nuova modalità per la fotocamera.

Galaxy A70 arriva un nuovo aggiornamento firmware: ecco la modalità video Super Steady

Il nuovo firmware ha seriale A705FNXXU2ASF5 ed è ovviamente basato sulla versione software Android Pie 9.0.

Per quanto riguarda la novità, stiamo parlando della modalità Super Steady Video, una modalità che ha fatto il suo debutto con l’arrivo sul mercato dei Galaxy S10.

Si tratta di un sistema di stabilizzazione video molto efficiente durante la registrazione, che rende i video più fluidi e stabilizzati rispetto alla stabilizzazione EIS.

Di contro però il campo visivo risulta essere un po’ più ridotto rispetto alla stabilizzazione EIS, e i video possono essere registrati alla risoluzione massima di 1080p a 30 fps.

Il change-log afferma poi che vengono applicati miglioramenti e ottimizzazioni al touch screen, e stabilizzate alcune funzioni del telefono.

Non cambia invece la patch di sicurezza che rimane ancorata alla patch rilasciata da Google nel mese di maggio 2019.

Da quello che sappiamo il nuovo aggiornamento firmware seriale A705FNXXU2ASF5 si sta diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 488 megabyte.

Non sappiamo ancora quando effettivamente Samsung rilascerà quest’aggiornamento anche per i dispositivi venduti in Italia.

Vi consigliamo comunque di controllare manualmente ogni tanto il centro aggiornamenti del vostro Galaxy A70, entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.