Samsung Galaxy A70 l’aggiornamento patch di aprile 2021 è iniziato in Europa

Il Galaxy A70 si sta aggiornando in queste ultime ore in Europa: Samsung sta rilasciando un nuovo firmware con le patch di aprile 2021. I Dettagli.

Sembra proprio che il Galaxy A70 SM-A705FN dopo aver ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 ad inizio marzo 2021, stia ricevendo a fine aprile 2021 un nuovo firmware.

Samsung Galaxy A70 si sta aggiornando alle nuove patch di aprile 2021: i primi dettagli

Il firmware in questione ha seriale A705FNXXS5DUD1 e si sta diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) in Ucraina.

L’aggiornamento firmware per quello che sappiamo al momento, è incentrato unicamente nell’installazione delle patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di aprile 2021.

Nella patch ufficiale Google ha risolto 30 falle, classificate come di rischio alto, e 5 falle classificate come critiche.

In aggiunta alle falle risolte da Google, Samsung ha risolto 21 problemi riscontrati nel proprio software che variano da falle sull’algoritmo di crittografia, a politiche di esecuzione configurate in modo non del tutto giusto, eccetera.

Si tratta sostanzialmente di una patch piuttosto importante dal punto di vista della sicurezza, quindi va fatta il prima possibile.

Potete farvi un idea completa della patch di sicurezza sul sito ufficiale Samsung.

Non sappiamo quando effettivamente il dispositivo verrà aggiornato anche nel resto d’Europa (compresa l’Italia): potrebbero volerci ancora una o due settimane.

Per adesso non possiamo far altro che suggerirvi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento prima di aggiornare come sempre vi consigliamo di:

Effettuare un backup almeno dei dati più importanti salvati nella memoria interna del vostro A70;

Iniziare la procedura di installazione del nuovo firmware solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via