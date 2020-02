Samsung Galaxy A70 si aggiorna ad Android 10: ma non in Italia

Samsung ha iniziato a diffondere l’aggiornamento ad Android 10 per il Galaxy A70: forse è un test generale dato che al momento non è disponibile in Italia.

Samsung pare stia incrementando il lavoro per garantire l’aggiornamento ad Android 10 il più velocemente possibile per i restanti smartphone Galaxy.

Samsung Galaxy A70 si aggiorna ad Android 10: al momento non disponibile in Italia

Oggi sono stati diffusi i primi feedback positivi sul fatto che il Galaxy A70 ha iniziato a ricevere la versione finale di Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento firmware, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) si è diffuso al momento solamente in Ucraina.

Il nuovo firmware contenente il sistema operativo Android 10 ha seriale A705FNXXU5BTB9, ha un peso di circa 2.06GB e contiene anche le nuove patch di sicurezza rilasciate da google a febbraio 2020.

Molto probabilmente questo si tratta di un test su larga scala effettuato da Samsung prima del rilascio ufficiale, quindi a livello internazionale, del nuovo sistema operativo per il Galaxy A70.

Considerato che la più recente road-map ufficiale di Samsung segnalava l’arrivo di Android 10 per il Galaxy A70 nel mese di Aprile, questa situazione potrebbe essere più che corretta.

Ci sono però buone possibilità che in Italia il modello A70 inizi a ricevere il nuovo firmware già a partire dal mese di marzo 2020, quindi non ci resta che aspettare futuri dettagli in merito.

Vi consigliamo quindi di iniziare a preparare il vostro smartphone Galaxy A70 all’arrivo di Android 10 i due semplici step:

Effettuare un backup completo dei dati più importanti salvati sul telefono;

Mantenere almeno 3-5GB di spazio libero nella memoria interna per il nuovo aggiornamento.

Fonte: Via