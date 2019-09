Samsung Galaxy A70S ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato per il mercato indiano (al momento) il Samsung Galaxy A70S: ecco il prezzo di vendita e le principale caratteristiche hardware.

Dopo qualche settimana di rumors alla fine Samsung ha annunciato la versione S del suo Galaxy A70, dispositivo che è commercializzato anche in Italia.

Samsung Galaxy A70S è stato ufficializzato: ecco le principali novità

Il principale cambiamento che potete notare tra il modello A70 e il modello A70S è che quest’ultimo monta il nuovo sensore fotografico ISOCELL Bright GW1 da 64MP sulla scocca posteriore.

Il sensore principale da 64MP ha un apertura lenti f/1.8 ed è aiutato da altri due sensori: uno ultra-angolare da 8MP (f/2.2) e uno da 5MP con funzioni per effetti di profondità.

Adesso il Galaxy A70S è in grado di registrare video in formato Ultra HD 4K a 30 fps.

Guardando sempre il retro dello smartphone possiamo notare alcuni cambiamenti di design, dato che Samsung utilizza una rifinitura lucida con prisma, ed un effetto 3D rinnovato.

Frontalmente il design del Galaxy A70S rimane praticamente invariato rispetto al modello A70.

Troviamo infatti lo stesso display Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale e risoluzione nativa FHD+.

Sotto il display è posizionato lo scanner per le impronte digitali.

Nel display è posizionato in alto al centro la tacca a forma di gocciola che contiene la fotocamera anteriore per selfie con sensore da 32MP.

All’interno è stato montato il chipset Snapdragon 675 abbinato a 6 o 8GB di ram e fino a 128GB di memoria interna, che risulta espandibile con microSD.

Lato batteria troviamo un unità da 4500 mAh che supporta una ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 25W.

Sfortunatamente il Galaxy A70S non debutta con Android 10: bisogna accontentarsi al momento di Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata Samsung One UI.

Al momento sappiamo che il dispositivo non verrà commercializzato in Europa, dato che farà il suo debutto in India a partire da domani 28 settembre 2019.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, la versione 6+128GB costerà al cambio attuale circa 410 dollari, mentre la versione 8+128GB salirà a 440 dollari americani.