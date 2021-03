Samsung Galaxy A71 4G 6-128GB offerta miglior prezzo a 290 euro con garanzia Italia

In offerta, pochi pezzi ancora rimasti, il Samsung Galaxy A71 4G con 6GB di ram e 128GB di rom al miglior prezzo: 290 euro con garanzia Italia, pellicola e custodia in Omaggio.

Non potevamo segnalarvi un’interessante offerta per tutti gli appassionati del mondo Samsung che però non hanno un budget d’acquisto superiore ai 300 euro.

Samsung Galaxy A71 4G miglior prezzo di inizio marzo 2021: ecco i dettagli sull’offerta

Infatti il Samsung Galaxy A71 4G con 6GB di ram, 128GB di rom, nel colore Prism Crush Blue, è acquistabile al prezzo di 290 euro (spedizione e Garanzia Italia comprese) seguendo questo LINK https://ebay.us/wUWQaG.

Si tratta al momento del miglior prezzo che potete trovare online, considerato che il dispositivo è NO Brand, e inoltre ha pellicola del vetro più una custodia in silicone in omaggio.

Per fare un paragone lo stesso dispositivo senza omaggi, si trova intorno ai 349-359 euro negli store di famosi rivenditore come Unieuro e Mediaworld.

Il telefono come detto gode di Garanzia Italia, è spedito da magazzino Italia con consegna in 2-4 giorni lavorativi (comprensivi della preparazione del pacco) al momento del pagamento dell’ordine.

Il venditore inoltre paga le spese di spedizione nel caso in cui vogliate effettuare il rimborso dell’ordine entro 30 giorni.

Queste sono le principali caratteristiche hardware del Samsung Galaxy A71 4G:

Display Super Amoled Plus da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, protezione Gorilla Glass 3;

Scanner per le impronte digitali sotto il display;

Processore Snapdragon 730G abbinato a 6GB di ram e 128GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile con microSD;

Quadrupla fotocamera posteriore: Principale da 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF; Ultra-angolare da 12 MP, f/2.2, 123˚, Macro da 5 MP, f/2.4, di Profondità da 5 MP, f/2.2;

Fotocamera anteriore per selfie da 32MP f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm;

Registrazione video Ultra HD 4K a 30 fps (sia posteriore che frontale);

Jack da 3.5 mm per le cuffie;

Connettività LTE 4G dual sim, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; chipset NFC, radio fm, porta usb type C;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W;

Dimensioni pari a 163.6 x 76 x 7.7 mm per 176 grammi di peso;

Sistema operativo aggiornabile ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1.

Vi ricordo che potete trovare altre promozioni nella nostra sezione Offerte.