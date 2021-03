Samsung Galaxy A71 4G Android 11 con ONE UI 3.1: iniziata la diffusione in Europa

Il Samsung Galaxy A71 4G sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1 in Europa: al momento solo in Polonia.

Samsung sta continuando abbastanza celermente il lavoro di aggiornamento alla sua ultima interfaccia ONE UI 3.1 basata su Android 11 di molti smartphone top di gamma e di fascia media-alta.

Samsung Galaxy A71 4G: iniziato il rilascio di Android 11 con ONE UI 3.1

Alla lista degli smartphone che si stanno aggiornando oggi si è aggiunto pure il Samsung Galaxy A71 versione LTE 4G.

Se la versione A71 5G è stata già aggiornata ad Android 11 con ONE UI 3.1 lo scorso mese, adesso la variante 4G ha da poco iniziato il passaggio dalla versione Android 10 ONE UI 2.5 alla ONE UI 3.1 con Android 11.

Infatti primi feedback positivi dalla Polonia affermano l’arrivo del nuovo firmware seriale A715FXXU3BUB5, scaricabile tramite l’interfaccia OTA (over the air), e con un peso di circa 2.6GB.

Insieme alla nuova versione del sistema operativo vengono installate pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di febbraio 2021.

Sfortunatamente non sappiamo quando l’aggiornamento del Samsung Galaxy A71 4G sarà disponibile in Italia: potrebbero volerci ancora diversi giorni prima dell’arrivo della notifica automatica.

Quindi al momento se possedete un A71 4G non potete far altro che aspettare, e controllare ogni tanto il centro aggiornamenti che trovate nelle impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, considerata l’importanza dell’aggiornamento a livello di sistema operativo, vi consigliamo caldamente di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul telefono; Liberare spazio nella memoria interna per almeno 4-5GB; Iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia pari o superiore al 50%.

Con l’arrivo di Android 11 e ONE UI 3.1 gli utenti possessori di un Galaxy A71 4G potranno notare tante novità come:

le bolle di chat (le finestre fluttuanti su schermo delle conversazioni);

le notifiche di conversazione;

autorizzazioni una tantum per la privacy e il controllo della localizzazione;

nuovi controlli per Smart Device;

nuove funzioni della ONE UI 3.1 come il confort per gli occhi contro la luce blu, la nuova app per la fotocamera, effetti per le video chiamate, l’integrazione del feed di Google Discover eccetera.

