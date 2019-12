Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51 ufficiali: prezzo e caratteristiche

Ufficializzati oggi in Asia i nuovi Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51: ecco le loro principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita al momento.

Come vi avevamo segnalato qualche giorno fa, oggi 12 dicembre 2019 Samsung ha presentato in Asia due nuovi smartphone della gamma Galaxy A 2020.

Stiamo parlando del Samsung Galaxy A71 e del Galaxy A51.

Samsung Galaxy A71 e Galaxy A51: ecco i due nuovi Galaxy A 2020

Al momento non c’è ancora l’ufficialità per il mercato Italiano, quindi vi informiamo fin da subito che i prezzi provengono dal mercato vietnamita.

Samsung Galaxy A71: le principali caratteristiche hardware

Partiamo con il Galaxy A71 che si presenta con un display Infinity O da 6.7 pollici di diagonale con tecnologia Super Amoled e risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel.

La risoluzione sottolinea che il display ha un formato in 20:9, quindi sarà piuttosto allungato considerato che contiene anche il forellino dedicato alla fotocamera anteriore.

Il telefono ha dimensioni pari a 163.6 x 76.0 x 7.7mm e un peso complessivo di 179 grammi, decisamente sottile e leggero per la grandezza del pannello!

La scocca è in plastica rifinita, per mantenere un aspetto gradevole ma per ridurre i costi di produzione e quindi il prezzo di vendita; i colori sono: Prism Crush Black / Silver/ Blue / Pink.

Al suo interno il Samsung Galaxy A71 utilizza il chipset Snapdragon 730 Octa Core (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz), abbinato a 6/8GB di ram e 128GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512GB.

La multimedialità prevede una fotocamera anteriore da 32MP con apertura lenti f/2.2 e una quadrupla fotocamera posteriore (allineata a L) composta da questi sensori:

Principale da 64MP (f/1.8);

Ultra angolare da 12MP (f/2.2);

Di profondità da 5MP (f/2.2);

Macro da 5Mp (f/2.4).

La connettività prevede la connessione 4G Dual SIM (triplo slot dato che l’espansione microSD), lo scanner per le impronte sotto il display e tutti i classici Wifi, Bluetooth, chipset NFC, porta Usb Type C.

Questo Galaxy A71 utilizza una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 25W.

Samsung Galaxy A51 principali caratteristiche hardware

Passando al Galaxy A51 quest’ultimo si presenta con un display Infiniy O da 6.5 pollici di diagonale con tecnologia Super Amoled e risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel (formato 20:9).

Il telefono ha dimensioni pari a 158.5 x 73.6 x 7.9mm, un peso di 172g e sarà disponibile nelle colorazioni Prism Crush Black / White / Blue / Pink.

Al suo interno Samsung ha deciso ti utilizzare il chipset Exynos 9611 Octa Core (Quad 2.3GHz + Quad 1.7GHz), abbinato a 4/6/8GB di ram e 64/128GB di memoria interna espandibile con microSD (512GB).

Analizzando la multimedialità troviamo una fotocamera anteriore nel forellino del pannello con un sensore da 32MP (f/2.2) e una quadrupla fotocamera posteriore (allineata ad L) con questi sensori:

Fotocamera principale da 48MP (f/2.0);

Ultra angolare da 12MP (f/2.2);

Sensore di profondità da 5MP (f/2.2);

Macro da 5MP (f/2.4).

La connettività prevede la connessione 4G Dual SIM (triplo slot dato che l’espansione microSD), lo scanner per le impronte sotto il display e tutti i classici Wifi, Bluetooth, chipset NFC, porta Usb Type C.

Il telefono viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida ad una potenza massima via cavo di 15W.

Sistema operativo e prezzo di vendita dei Galaxy A71 e A51

Come sistema operativo entrambi gli smartphone escono sul mercato con Android 10 e interfaccia personalizzata Samsung One Ui 2.0.

Le fotocamere sfruttano varie funzionalità proprietarie dell’azienda coreana come Smart Switch, Live Focus, e Super Steady Video.

Al momento il Galaxy A71 non ha ancora un prezzo di riferimento.

Invece il Galaxy A51 sarà molto presto disponibile alla vendita in Vietnam ad un prezzo di listino di 310 euro (al cambio attuale), anche se non viene specificato il quantitativo di ram e memoria interna.

Speriamo di avere al più presto informazioni più dettagliate sui prezzi destinati all’Europa, se i due dispositivi verranno commercializzati anche nel vecchio continente.

Fonte: Notizia A51 e Notizia A71 sito Samsung.