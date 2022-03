Samsung Galaxy A71 si aggiorna ad Android 12 con ONE UI 4.0

Samsung ha iniziato ad aggiornare ad Android 12 con ONE UI 4.0 il Galaxy A71: si parte dall’Asia ma presto arriverà anche in Europa.

Finalmente il Samsung Galaxy A71 sta ricevendo la dovuta attenzione da parte dell’azienda coreana in termini di aggiornamenti software.

Nonostante il rilascio di Android 12 per smartphone Galaxy sia iniziato da novembre del 2021, questo smartphone fino a ieri era rimasto ancorato alla versione software ONE UI 3.1 basata su Android 11.

Samsung Galaxy A71 inizia ad aggiornarsi ad Android 12 con ONE UI 4.0: i dettagli

Oggi abbiamo le prime conferme che Samsung ha rilasciato per i modelli A71 l’aggiornamento alla ONE UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 12 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Oltre al passaggio da Android 11 ad Android 12, vengono installate le patch di sicurezza relative al mese di febbraio 2022.

Da quello che sappiamo il nuovo firmware ha seriale A715FZHU8CVB6 e si sta diffondendo al momento solamente in Asia (Hong Kong).

Ci si aspetta comunque che il rilascio si amplierà nei prossimi giorni anche in altri continenti, comprensivo quello europeo e quindi anche in Italia.

Se possedete un A71 vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Armatevi comunque di pazienza!

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, essendo un importante cambiamento del software prima di installare le novità vi suggeriamo di:

Effettuare un backup completo o dei dati più importanti che sono salvati nella memoria del vostro Galaxy A71; liberare spazio nella memoria interna: 3-5GB di spazio libero sono sufficienti iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le novità della ONE UI 4.0 che potrete notare sui Galaxy A71 dopo l’aggiornamento Android 12?

Brevemente i più attenti noteranno le seguenti novità:

interfaccia utente rinnovata grazie alla nuova palette dei colori Materal You di Google;

modalità notturna migliorata

AOD migliorato

i nuovi cursori sovradimensionati

un miglior controllo della privacy e della sicurezza attraverso le impostazioni rapide per la fotocamera e i microfoni

gli indicatori di utilizzo della fotocamera del microfono da parte delle applicazioni

miglioramento delle prestazioni delle applicazioni native di Samsung

le funzioni di accessibilità migliorate

l’assistente vocale Bixby migliorato.

