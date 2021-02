Samsung Galaxy A72 4G render, prezzo Europa e specifiche principali svelate

Le principali caratteristiche hardware e le immagini render del prossimo Samsung Galaxy A72 4G: ecco i dettagli conosciuti al momento

Il prossimo Galaxy A72 uscirà in due varianti: una con connettività LTE 4G e una con supporto al 5G.

Oggi sul web sono state diffuse le immagini render ufficiose della variante 4G, e il sito tedesco WinFuture ha pure svelato alcuni dettagli tecnici del dispositivo.

Samsung Galaxy A72 4G: recenti rumors svelano prezzo, specifiche principali e render ufficiosi

Questo Samsung Galaxy A72 4G avrà un design simile al modello 5G, data la presenza di un display Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

E’ presente il forellino in alto al centro nel display, dove è posizionata la fotocamera anteriore che dovrebbe avere un sensore da 32MP.

Sotto il display è posizionato pure lo scanner per le impronte digitali.

Posteriormente si può notare il modulo fotografico contenente quatto sensori:

Principale da 64MP;

Ultra-grandangolare da 12MP;

Teleobbiettivo (zoom 2x) da 8MP:

e un sensore Macro sempre da 5MP.

Al suo interno questo Galaxy A72 4G dovrebbe montare il chipset Snapdragon 720G al quale dovrebbero essere affiancati 6/8GB di ram e 128/256GB di memoria interna.

E’ comunque presente lo slot per microSD, quindi la memoria interna è espandibile.

Il telefono dovrebbe essere alimentare da una batteria interna da 5000 mAh con il probabile supporto alla ricarica via cavo fino a 25W.

Secondo l’informatore il telefono sarà commercializzato in Europa in quattro colorazioni diverse, nero, blu, bianco e viola, con prezzi a partire da 449 euro per la versione con 128GB di rom, fino ad arrivare a 509 euro per la versione con 256GB.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale su questo A72 4G, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via (in tedesco)