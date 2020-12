Samsung Galaxy A72 5G, il dopo A71 5G si mostra in immagini render 3D

Il successore del Galaxy A71 5G, il Galaxy A72 5G si mostra in alcune immagini render che riprendono il design; l’arrivo è previsto per le prime settimane del 2021.

Samsung a gennaio 2021 dovrebbe presentare nuovi dispositivi con connettività 5G che faranno parte della gamma Galaxy A 2021.

Tra di questi ci sarà il Samsung Galaxy A72 5G, che si mostra oggi in alcune immagini render 3D.

Samsung Galaxy A72 5G: prime immagini render 3D mostrano il design ufficioso

Il successore dell’attuale Galaxy A71 5G manterrà un form-factor simile, con la presenza del modulo fotografico posteriore di forma rettangolare posizionato in alto a sinistra.

Cambia leggermente il posizionamento dei sensori fotografici che non hanno più l’allineamento a L.

Rimangono comunque quattro sensori fotografici, 3 fotocamere piuttosto grandi e una piccola, affiancati da un flash LED.

Non conosciamo ancora il sensori utilizzati, ma pare che il modello A72 5G implementerà una fotocamera principale da 64MP.

Frontalmente il nuovo Galaxy A72 5G mantiene un design già visto, con il classico display con forellino in alto al centro che contiene la fotocamera anteriore dedicata a selfie.

Il display dovrebbe essere un unità Amoled da 6.7 pollici di diagonale, con risoluzione nativa FHD+ e formato pannello 20:9.

L’unità non mostra bordi curvi come nei dispositivi top di gamma, quindi anche per il 2021 i migliori Galaxy A manterranno un classico pannello piatto.

Lo smartphone dovrebbe avere dimensioni pari a 165 x 77.4 x 8.1 mm, con uno spessore massimo di 10mm nella parte dove risiede il modulo fotografico.

Considerato che sulla scocca non notiamo il classico sensore per le impronte digitali, quest’ultimo sarà implementato sotto il display.

Per gli amanti delle cuffie classiche, va sottolineato che è presente pure il Jack da 3.5mm.

Si prevede che il Galaxy A72 5G debutterà negli Stati Uniti ad un prezzo di listino di 599 dollari; da vedere il prezzo destinato all’Europa.

Fonte: immagini