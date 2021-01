Samsung Galaxy A72 e Galaxy A52 lancio imminente: rumors prezzi in Europa

I prossimi Samsung Galaxy A72 e Galaxy A52 sono ormai prossimi ad essere annunciati e commercializzati in Europa: ecco i presunti prezzi.

Anche se per il momento non ci sono ancora dettagli particolarmente concreti sul Galaxy A72, mentre sul Galaxy A52 abbiamo più notizie, è possibile che entrambi gli smartphone siano ormai vicini al loro annuncio.

Samsung Galaxy A72 e Galaxy A52 presto saranno ufficializzati: i presunti prezzi in Europa

Infatti oggi sul sito ufficiale di Samsung Russia è comparsa la pagina ufficiale del Galaxy A72 SM-A725F/DS.

Il telefono dovrebbe uscire in due varianti: una LTE 4G e una 5G.

La variante 4G LTE dovrebbe uscire con il chipset Snapdragon 720G affiancato a 8GB di ram e sistema operativo Android 11.

Il display probabilmente sarà un unità Super Amoled da 6.7 pollici di diagonale e monterà lo scanner per le impronte digitali sotto il pannello.

Il Galaxy A72 4G dovrebbe avere prezzi pari a 449 euro per la versione con 128GB di rom, e di 509 euro per la versione con 256GB di memoria interna.

Non sappiamo quanto costerà la versione con modem 5G, ma sulla carta dovrebbe avere un prezzo più elevato di 50-100 euro.

Sarebbe stato svelato anche il prezzo del Galaxy A52 nella sua versione LTE 4G.

Il modello A524G avrebbe un prezzo di partenza di 369 euro per la variante da 128GB di memoria interna, mentre la versione con 256GB di rom costerebbe 429 euro.

Anche in questo caso non sappiamo il costo per la versione con modem 5G, che dovrebbe essere sempre più cara di 50-100 euro.

Da sottolineare che i prezzi di vendita non sono stati ancora ufficializzati da Samsung, quindi vi preghiamo di prendere quest’ultime notizie con il dovuto distacco emotivo.

