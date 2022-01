Samsung Galaxy A72 iniziato l’aggiornamento ONE UI 4.0 basato su Android 12

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento firmware con interfaccia ONE UI 4.0 e sistema operativo Android 12 per il Galaxy A72: ecco i dettagli conosciuti.

Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy A72 SM-A725F.

Samsung Galaxy A72 si aggiorna ad Android 12 con ONE UI 4.0: i dettagli

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare un aggiornamento firmware in Europa (al momento in Russia) contenente Android 12.

Il nuovo firmware ha seriale A725FXXU4BULA ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento si diffonderà nel resto dell’Europa e quindi anche in Italia: potrebbero volerci ancora una o due settimane.

Per il momento non possiamo far altro che suggerirvi di controllare manualmente il centro aggiornamenti che trovate nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software vi ricordiamo di:

effettuare un backup completo dei dati salvati sul telefono; liberare spazio nella memoria interna dello smartphone: 3-5GB bastano; iniziare la procedura di download e installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Da quello che sappiamo oltre al passaggio da Android 11 ad Android 12 con ONE UI 4.0, vengono pure installate le patch di sicurezza di dicembre 2021, e non le più recenti di gennaio 2022.

Le novità dalle One UI 4.0 sul Galaxy A72

Gli utenti che aggiorneranno il loro Galaxy A72 all’interfaccia ONE UI 4.0 potranno notare alcune di queste novità:

un design dell’interfaccia utente rinnovato, completo della funzionalità Color Palette ispirata alla funzionalità Material You di Google;

widget più recenti con nuovi design, e una nuova interfaccia utente per la selezione di quest’ultimi;

una maggiore privacy e sicurezza: l’interfaccia mostra gli indicatori di privacy quando un’app utilizza la fotocamera o il microfono del telefono, e presenta pure dei nuovi interruttori di impostazione rapida per interrompere l’accesso alla fotocamera e al microfono nel sistema;

app stock migliorate, tra cui Samsung Health, Samsung Internet e Samsung Keyboard;

routine Bixby e Bixby migliorate;

funzioni di accessibilità migliorate.

