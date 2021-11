Samsung Galaxy A73 5G prime immagini render e specifiche svelate

Ecco come potrebbe essere il design definitivo del Samsung Galaxy A73 5G, il successore dell’attuale Galaxy A72: prime immagini e dettagli sulle specifiche.

Già un paio di mesi fa sul web si erano diffuse alcune prime indiscrezioni sul Galaxy A73 il dispositivo che tra qualche mese dovrebbe sostituire l’attuale Galaxy A72 nella fascia media-alta tra i dispositivi Samsung.

Il successore del Galaxy A72: ecco le prime immagini render 3D del Galaxy A73 5G

Oggi sono state diffuse alcune prime immagini render 3D che si basano al momento sulle indiscrezioni e i rumors svelati negli ultimi giorni.

Le immagini, sviluppate dagli informatori Technizo Concept e LetsGoDigitalmostrano il design del Galaxy A73 5G che alla fine non si discosterà molto dal design dell’attuale A72.

Troviamo infatti il classico forellino in alto al centro del display per la camera anteriore selfie, e il modulo fotografico in alto a sinistra che sporge leggermente dalla scocca posteriore.

Si può notare però che con questo modello Samsung potrebbe abbandonare il classico jack da 3.5mm per le cuffie, sostituito dalla porta USB Type C.

Il pulsante di accensione e il bilanciere del volume si trovano nel bordo destro della scocca.

Lato specifiche hardware il Galaxy A73 5G presenterebbe:

Display Amoled da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Scanner per le impronte digitali sotto il display;

Chipset Snapdragon 750G;

Scocca con struttura in plastica (Glastic);

Quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 108MP (non vengono specificati gli altri sensori);

Certificazione IP67: resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale;

Batteria interna da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 25W;

Sistema operativo Android 12 con interfaccia ONE UI 4.0.

Il rilascio del Galaxy A73 5G sul mercato è stato posticipato rispetto alle prime indiscrezioni, molto probabilmente sempre per problemi di disponibilità chipset a livello globale.

Si stima che il telefono possa essere commercializzato comunque entro la fine del primo trimestre 2022.

Ovviamente dato che la momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: immagini/specifiche